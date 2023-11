GP di Abu Dhabi: Verstappen chiude dominando la stagione 2023

La stagione di Max Verstappen non si poteva che non chiudere con un hat trick. Sul tracciato di Abu Dhabi, Max si è preso la Pole Position ieri, per poi oggi vincere ottenendo anche il giro più veloce della gara. La stagione di SuperMax si racchiude tutta qui, che con il suo cinquantaquattresimo successo entra definitivo nell’olimpo dei tre piloti più vincenti di GP della storia della Formula 1. Il suo 2023 verrà ricordato come una delle stagioni più dominanti di sempre. La festa de podio è completata da un ottimo Charles Leclerc e da George Russell.

Mercedes seconda nel mondiale costruttori

Una gioia da Abu Dhabi non riesce proprio a trovarla nella sua storia la Ferrari, che perde il confronto con la Mercedes per il secondo posto nel titolo mondiale costruttori. Leclerc secondo ci ha provato, attaccando nel corso del primo giro anche Verstappen. Il monegasco però, dopo una prima tornata agguerrita si è dovuto arrendere all’olandese. Russell terzo fa festeggiare la casa di Stoccarda, con il giovane britannico che riesce a restare nei 5 secondi nei confronti di Sergio Perez.

il messicano secondo al traguardo ha dovuto scontare una penalità, dopo aver portato fuori pista Lando Norris mentre cercava di superarlo. Lando giunge quinto, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Tutti si aspettavano qualcosa di più dalla McLaren in questo fine settimana. Settimo posto per Fernando Alonso davanti a Yuki Tsunoda. Il giapponese, durante il valzer della prima sosta si è portato in testa. Un nipponico leader di una gara di Formula 1 mancava dal 2004 con Takuma Sato. Yuki inoltre, ha beffato nel finale Lewis Hamilton. La zona punti è chiusa da Lance Stroll, mentre Carlos Sainz è giunto diciottesimo.

Arrivo finale della Gara del GP di Abu Dhabi

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL)

2- CHARLES LECLERC (FERRARI) +17.9

3- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) +20.3

4- SERGIO PEREZ (RED BULL) +21.4

5- LANDO NORRIS (MCLAREN) +24.2

6- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) +31.4

7- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) +39.5

8- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) +43

9- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) +44.4

10- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) +55.6

11- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) +56.2

12- ESTEBAN OCON (ALPINE) +66.3

13- PIERRE ASLY (ALPINE) +70.3

14- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) +73.1

15- NICO HULKENBERG (HAAS) +83.6

16- LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) +87.7

17- GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) +84.4

18- CARLOS SAINZ (FERRARI) +1 GIRO

19- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) +1 GIRO

20- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) +1 GIRO

Foto: Presa dai social Formula 1