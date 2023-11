Formula 1: Verstappen il Cannibale, è in pole anche ad Abu Dhabi

Anche l’ultima pole position del Mondiale F1 ’24 va a Max Verstappen che domina tutte e tre le sessioni di qualifica e firma il 32° centro della sua folgorante carriera in Formula 1, raggiungendo Nigel Mansell. La prima fila è completata da Charles Leclerc, con il monegasco che nel finale trova un tempo stratosferico. Seconda fila per Oscar Piastri e George Russell, che all’ultimo tentativo trovano il loro giro migliore. La terza vede uno scontento Lando Norris quinto ed un felice Yuki Tsunoda sesto. Quarta fila per Fernando Alonso ed un convincente Nico Hulkenberg con la Haas. La quinta fila è per Sergio Perez e Pierre Gasly, che si sono visti cancellare il loro giro migliore.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 il primo degli eliminati è Lewis Hamilton che si è lamentato della sua W14 e per la seconda volta di fila è fuori dai 10 che si giocano la Pole Position. Vicino al pilota britannico partirà Esteban Ocon, che non riesce a passare il taglio come il compagno Gasly. La settima fila vedrà schierarsi Lance Stroll ed Alexander Albon, con il thailandese che non ha prova il tentativo finale. Il quindicesimo posto ed ultimo in Q2 è stato Daniel Ricciardo, oggi meno in palla del compagno Tsunoda.

Nella Q1 il colpo di scena arriva dal primo eliminato. Carlos Sainz infatti, non va oltre il sedicesimo tempo, visto che lo spagnolo si è ritrovato nel traffico nel momento di dare la zampata giusta al cronometro. Dietro di lui in nona fila troviamo la Haas di Kevin Magnussen con affianco l’Alfa Romeo di Valteri Bottas. L’ultima fila è per l’altra Alfa quella di Guanyu Zhou, e per la Williams di Logan Sargeant che ha chiuso la sessione senza tempo. Lo statunitense infatti, si è visto cancellare il suo miglior giro per track limits. Domani la gara di Yas Marina, chiuderà la stagione di Formula 1.

Griglia di partenza della Formula 1 di Abu Dhabi

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) 1:23.445

2- CHARLES LECLERC (FERRARI) 1:23.584

3- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) 1:23.782

4- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) 1:23.788

5- LANDO NORRIS (MCLAREN) 1:23.816

6- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) 1:23.968

7- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) 1:24.084

8- NICO HULKENBERG (HAAS) 1:24.108

9- SERGIO PEREZ (RED BULL) 1:24.171

10- PIERRE GASLY (ALPINE) 1:24.548

11- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) 1:24.359

12- ESTEBAN OCON (ALPINE) 1:24.391

13- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) 1:24.422

14- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) 1.24.439

15- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) 1:24.442

16- CARLOS SAINZ (FERRARI) 1:24.738

17- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) 1:24.764

18- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) 1:24.788

19- GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) 1:.25.159

20- LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) NO TEMPO

Foto: profilo social FORMULA1