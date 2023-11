MotoGP, Jorge Martin capolavoro: “O vincevo o la tiravo in tribuna”

Fantastica vittoria di Jorge Martin nella sprint race MotoGP a Valencia. Vuole giocarsi fino alla fine le sue chance di vincere il titolo e affronterà la gara di domenica con un gap di 14 punti rispetto al leader Pecco Bagnaia. Quest’ultimo deve arrivare almeno quinto, come oggi, in caso di vittoria dello spagnolo.

MotoGP Valencia, Martin ha dato tutto

Il pilota del team Prima Pramac Racing: “Una gara fantastica, ho fatto una bella partenza. Nessuno ha niente da perdere, tutti hanno il coltello tra i denti, ma io anche. Sicuramente non mi trovavo benissimo con la media davanti, quasi cadevo in tutte le curve a sinistra. Però ho detto: ‘O vinciamo o la tiro in tribuna’. Ho dovuto spingere molto per mantenere il distacco da Brad, non è stato facile. Domani spero di andare più forte con altre gomme“.

Bagnaia ha messo doppia media, mentre Martin ha scelto media anteriore e morbida posteriore. Lo spagnolo sembra aver azzeccato la decisione: “Ieri mi ero trovato bene con la media, oggi ho lavorato solo con la soft perché nei primi giri potevo avere qualcosa di più. Alla fine ho avuto un po’ di crisi, però era importante sorpassare gli avversari e mettermi in testa. Poi quando ti metti davanti diventa tutto più facile. Era più rischioso mettere la media davanti che la soft dietro“.

L’approccio di Jorge

Il primo giro è stato decisivo? Jorge risponde così: “Sì, ho provato a superare Pecco e poi lui si è ripreso la posizione. Per fortuna successivamente si è messo anche Brad in mezzo, ho preso il rischio di andare dentro. Credevo che mi avrebbe ripassato, però ho chiuso molto e non ce l’ha fatta. Da lì ho provato a spingere, Brad aveva un buon passo e anche Maverick prima di calare. Sì, il primo giro è stato importante“.

Infine, il madrileno ha spiegato qual è la sua mentalità in vista dell’ultima gara di domani: “Oggi ho festeggiato, ci sono volute le palle. Voglio godermi il momento. Domani sarà dura. Le possibilità per vincere il mondiale sono piccole, però oggi bisogna essere contenti. Domani vedremo, se non la porterò a casa in ogni caso sarò felice di quello che sto facendo“.

Foto: Prima Pramac Racing