Una sprint race sottotono per Francesco Bagnaia, solo quinto al traguardo della sprint race a Valencia. Un risultato figlio della decisione sbagliata di non mettere la gomma morbida al posteriore, a differenza di Jorge Martin. Lo spagnolo ha vinto e gli ha rosicchiato ben 7 punti, portandosi a -14 quando manca una sola gara alla fine del campionato MotoGP 2023. Se domenica si ripetesse il risultato di oggi, Pecco sarebbe campione del mondo.

MotoGP Valencia, Bagnaia e il team hanno sbagliato gomma

Bagnaia a Sky Sport MotoGP ha ammesso che c’è stato un errore nella scelta del pneumatico posteriore: “Abbiamo sbagliato la gomma dietro, purtroppo. Stamattina mi trovavo molto bene, però nel pomeriggio le condizioni sono un po’ cambiate. Il passo del mattino non sono riuscito a mantenerlo in gara. Un peccato, mi aspettavo di più. Un’occasione persa per avere un gap più sostanzioso domani. Sappiamo qual è il nostro potenziale nelle gare lunghe, ci riproveremo e penso che verrà fuori domani“.

Pecco ha approfondito ulteriormente il discorso gomme: “Dopo stamattina la prima idea per la gara era dura-soft, poi abbiamo messo media-media. Era una scelta difficile, la temperatura è scesa durante la gara. Penso che la media fosse la scelta giusta davanti, anche se non mi faceva impazzire, però al posteriore la migliore era la soft“.

Perché nelle Sprint fatica più che nella gara lunga? Il campione in carica MotoGP risponde così: “Per un motivo o per un altro non ho mai lo stesso grip che ho nelle altre situazioni. Ci sono sempre state cose strane nelle ultime tre sprint prima di queste. L’obiettivo era finire nei cinque, se lui avesse vinto, e sappiamo che lo stesso risultato domani ci darebbe il titolo. Sarà fondamentale partire bene e avere una buona situazione, perché abbiamo un passo da podio“.

Pecco, dubbio gomme per la gara

Delicata anche la scelta delle gomme per domani: “Strano il feeling che si ha con la gomma anteriore in questo weekend. La dura fa più front lock della morbida, di solito non è così. Stamattina con la soft mi trovavo benissimo, però per 27 giri non è fattibile. La hard potrebbe essere una buona opzione, anche se domani dovrebbe fare più freddo. Sarà difficile. Marcheremo il nostro avversario, lasceremo la scelta a lui“.

Bagnaia pensava di poter essere sul podio nella sprint, è stato deludente non farcela: “Ero partito con l’idea di vincere oggi. In curva 2 Vinales mi ha fatto un bel sorpasso, ho provato a seguirlo però mi mancava l’accelerazione che avevo al mattino. Invece di trazionare facevo dei grandi slide, era una grandissima perdita. Dovremo vedere i dati, non mi sono trovato bene. Mi sono reso conto che sarebbe stata una gara difficile quando c’è stato un incrocio con Martin e teoricamente accelerando io meglio ho comunque perso tre posizioni. Sono rimasto fermo, invece loro hanno fatto una grande accelerazione“.

Foto: Ducati Corse