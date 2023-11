Non si decide con questa MotoGP Sprint l’unico titolo che manca in questa stagione. Jorge Martin brilla ancora nella gara breve del sabato, Francesco Bagnaia invece no e non va oltre il 5° posto al traguardo, nonostante l’azzardo della media posteriore. L’alfiere Pramac, sostenuto dal pubblico festante, coglie un’altra solida vittoria e rinvia ancora di un giorno il discorso mondiale. Si fanno ben vedere anche Brad Binder, una volta di più KTM di punta in gara, e Marc Marquez, che rischia anche più del dovuto (c’è un segno di gomma evidente sulla spalla di Martin!) ma alla fine regala a se stesso ed a Honda un nuovo podio. Ecco com’è andata la corsa al Ricardo Tormo.

GP Valencia, il Mondiale si decide domenica: gli orari delle gare

MotoGP Sprint, si parte

Ottimo scatto al via del poleman Vinales, tallonato da Bagnaia e da Martin, ma è solo l’inizio e si inseriscono nella lotta anche Binder e Marc Marquez. Ecco intanto il resoconto delle gomme per ciascuno, ci sono stati alcuni cambi all’ultimo rispetto a quanto comunicato in precedenza (la classifica è di poco dopo il via).

L’alfiere Aprilia tiene il comando, dietro di lui Bagnaia scende in P5 ed anzi inizia presto a perdere terreno, mentre Binder, Martin e Marc Marquez compongono il battagliero terzetto per le altre posizioni del podio. Non solo: Vinales ci prova ma non riesce a prendere il largo, i tre piloti citati ce l’hanno nel mirino. Finisce malamente per Quartararo, che se la stava giocando con due Ducati per la 5^ piazza, prima di scivolare a 8 giri dalla fine…

Che battaglia a Valencia!

A metà gara si accende davanti la battaglia per il successo di quest’ultima MotoGP Sprint del 2023. Vinales e Binder in particolare appaiono i più agguerriti, entrambi cercano un successo che vorrebbe dire tanto. Ma Martin non sta a guardare a lungo, stesso discorso pure per Marquez, all’ultima danza con Honda. Che gara frizzante in questo sabato al Ricardo Tormo! I quattro piloti citati però non conserveranno a lungo l’esclusiva per la zona podio. Bagnaia ed altre tre Ducati stanno recuperando, davanti però Martin rompe gli indugi e prende il comando della corsa a 6 giri dalla fine. Con Bagnaia 5° (tallonato da un agguerrito Di Giannantonio) è la condizione ideale per rinviare il duello mondiale a domani. Cosa che infine succede: ci sono 14 punti tra i due contendenti per l’iride MotoGP, la gara lunga sarà decisiva. Brad Binder di nuovo da applausi, battagliero protagonista di questa corsa e ancora in grado di portare KTM sul podio. Non è da meno Marc Marquez, che si prende parecchi rischi ma alla fine porta a casa un podio importante sia per lui che per Honda.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Valter Magatti