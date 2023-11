Moto2 Valencia: Canet beffa Aldeguer, al team Pons l’ultima pole

È una battaglia serrata per l’ultima pole position della stagione. Fermin Aldeguer (che rimarrà con Boscoscuro anche nel 2024, idem Alonso Lopez) non sembrava battibile, anzi era ben determinato a lasciarsi tutti alle spalle. Ma l’ipotetica quarta pole negli ultimi cinque GP gli viene strappata proprio all’ultimo da Aron Canet, che spicca il volo nell’ultimo tentativo utile e si prende così la prima casella! Un risultato anche per Pons Racing, al capolinea della sua lunga esperienza mondiale. Sesta posizione finale per il campione Moto2 in carica, e gli italiani dove sono finiti? La cronaca degli ultimi due turni di qualifiche di questo Mondiale 2023.

Q1: Arbolino in difficoltà

Al via del turno arriva una notizia di mercato: Alex Escrig rimarrà con Forward Racing fino alla stagione 2026, ecco sistemato quindi un primo tassello nel team Moto2 di Giovanni Cuzari. Guardando alla pista, a referto l’incidente di Hada alla curva Campos e la caduta di Nozane alla Terol. La battaglia per le quattro posizioni utili per passare alla Q2 purtroppo non vede tra i protagonisti i nostri italiani. La wild card Ferrari ed il sostituto in corsa Casadei chiaramente faticano, la sorpresa in negativo però è Arbolino. Solo sul finale riesce a migliorarsi un po’, ma chiude ad oltre un decimo dalla zona Q2 ed è quindi il primo degli esclusi.

Q2: l’ultima pole Moto2 a…

Completata la lista dei 18 piloti che si giocheranno la pole position a Valencia. Tra di loro anche Vietti ed il rookie Foggia, oltre ovviamente al campione Moto2 e ad un Aldeguer in forte crescita in questi ultimi GP del 2023. Proprio infatti arriva a tutto gas, si prende la pole position e se la tiene ben stretta, determinato a chiudere nel miglior modo possibile l’ultima qualifica della stagione. Ce la farà? Non esattamente: Aron Canet infatti mette a referto un ultimo giro che gli permette di sopravanzare il connazionale, la pole position è sua! Un regalo per Pons Racing che, come già annunciato, è ormai alla fine della sua avventura mondiale. Dopo i bei risultati ottenuti in MotoE con il titolo di Casadei, non è niente male anche la pole Moto2 a Valencia. E manca la gara, vedremo cosa faranno sia Canet che Garcia, fresco rookie dell’anno.

Foto: Valter Magatti