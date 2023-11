Moto2: Boscoscuro “forza 4”, accordo biennale con MT Helmets-MSi

Il marchio vicentino incrementa nuovamente il suo impegno in Moto2. Le moto Boscoscuro infatti saranno solo del team Speed Up, ma anche di MT Helmets-MSi che, parallelamente all’impegno Moto3, debutterà anche in classe intermedia. I piloti c’erano già da tempo, Sergio Garcia e Ai Ogura, mentre il costruttore veneto aumenta il suo impegno per porsi sempre più come unico vero contendente di KALEX. Lo sta dimostrando Fermin Aldeguer in particolare, le Boscoscuro sono sempre più competitive e nel biennio 2024-2025 torneranno ad esserci quattro Moto2 tricolori per dare filo da torcere all’armata del telaista austriaco.

Boscoscuro e MT Helmets-MSi mirano in alto

“Siamo in un momento cruciale per la crescita della squadra” è il primo commento del team principal Teo Martin. Ricordiamo, la struttura spagnola è approdata nel Mondiale appena due anni fa, ora sarà presente sia in Moto3 che in Moto2. “Questo accordo con un’azienda con così tanto potenziale come Boscoscuro vuol dire qualcosa di importante per tutti.” Non meno soddisfazione da parte di Luca Boscoscuro, che già in passato aveva stretto accordi in questo senso e che nel prossimo biennio tornerà ad essere “forza quattro” in Moto2. “C’è grande entusiasmo” ha sottolineato l’ex pilota a capo del team Speed Up. “Oggi annunciato la collaborazione con MT Helmets-MSi, a cui daremo le nostre moto. Siamo sicuri che insieme potremo ottenere grandi risultati.”

Foto: Boscoscuro