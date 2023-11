Jorge Martin, ancora la gomma? Borsoi: “Non riusciamo a giocarcela alla pari”

Jorge Martin e il team Prima Pramac Racing non contenti di come sono andate le Qualifiche stamattina a Valencia. Anche se il sesto tempo e la seconda fila non rappresentano un pessimo risultato, comunque c’era il desiderio di stare davanti. Pecco Bagnaia partirà dalla seconda casella, quindi avrà un leggero vantaggio sia nella sprint sia nella gara lunga.

MotoGP, cosa è successo a Martin nelle Qualifiche

Ma bisogna ricostruire un po’ quanto capitato allo spagnolo nel finale del Q2. Infatti, dopo il primo time attack con la gomma media all’anteriore e la morbida al posteriore, è rientrato al box accusando una grande vibrazione all’anteriore. Per fare l’ultimo tentativo è salito sulla seconda seconda moto, che aveva già pronta la hard davanti e la soft dietro.

Come ha spiegato Antonio Boselli a Sky Sport MotoGP, Martin voleva il pneumatico duro già nel primo time attack e invece gli hanno messo la media. Il fatto di utilizzare la seconda Ducati, invece di cambiare gomme sulla prima, è stato deciso semplicemente per risparmiare tempo.

Da aggiungere anche che, è vero che altri piloti Ducati hanno avuto problemi di vibrazione all’anteriore (lo ha detto Gigi Dall’Igna), ma nel caso di Jorge era doppia. Con Michelin sono state fatte poi ulteriori analisi per capire se vi sia stato un problema legato al pneumatico.

La frustrazione di Gino Borsoi

Gino Borsoi, team manager di Prima Pramac Racing, si era espresso così a Sky Sport MotoGP quando gli è stato chiesto del motivo per il quale Martin abbia utilizzato la sua seconda Desmosedici con la hard davanti: “È stato costretto a farlo, la gomma anteriore saltava parecchio. Sembrava sbilanciata, dovremo guardare i dati. Non si capisce perché, ancora una volta… Purtroppo è andata così. Con la Michelin verificheremo cosa è successo, prima di fare discorsi che potrebbero non essere corretti. Jorge diceva che non riusciva a guidare, perché l’anteriore saltava troppo“.

Borsoi si è detto decisamente amareggiato, perché sembra che di nuovo ci sia stato un problema legato alla gomma Michelin, anche se ci sono ancora analisi in corso: “Dovevamo stare davanti a Pecco. Purtroppo ha dovuto usare la seconda moto con la hard davanti, è quasi caduto. Così è difficile fare le qualifiche, soprattutto quando ti devi giocare un Mondiale con un Pecco che è tornato a essere veloce. Non ci voleva, non riusciamo a giocarcela ad armi pari. Ci riproveremo nella sprint e nella gara“.

Foto: Sky Sport MotoGP