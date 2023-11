MotoGP Valencia: Vinales pole da record, Bagnaia precede Martin

Un record assoluto polverizzato di nuovo ed i due contendenti mondiali che si tengono d’occhio, pronti per una MotoGP Sprint già determinante. Francesco Bagnaia infatti scatterà più avanti rispetto a Jorge Martin, ma sarà la gara breve a dirci se la casella in griglia deciderà la corsa oppure no. Intanto Maverick Vinales si toglie la soddisfazione di prendersi la prima pole position con Aprilia e l’ultima di questa stagione. Non solo, visto che ha anche riscritto il nuovo record già limato ieri, portandolo via a Jorge Lorenzo (che lo teneva dal 2016!). Terza casella in griglia per Johann Zarco, che finalmente riesce a prendersi la prima fila. Era l’unica Ducati che ancora non ce l’aveva fatta in questo 2023, un altro piccolo traguardo per salutare Pramac. Ecco come sono andate le due sessioni di qualifica al Ricardo Tormo.

Bagnaia campione nella Sprint se… Le combinazioni

Q1: avanza il leader MotoGP

L’osservato speciale del turno è ovviamente il campione in carica. Francesco Bagnaia ha mancato il passaggio diretto alla Q2, mentre Jorge Martin c’è già: il pilota piemontese, ieri caduto nella “trappola” dell’avversario, non può sbagliare più nulla. Certamente non è l’unico che mira ai due posti disponibili: attenzione infatti anche ad Alex Marquez, Bastianini, Augusto Fernandez, Quartararo… È un turno movimentato e chiaramente piuttosto importante per Ducati. Alla fine però non ci sono problemi: il campione e leader MotoGP inanella una serie di giri di peso e chiude al comando, prendendosi così la Q2 insieme ad Alex Marquez.

Q2: record polverizzato

In mezzo al duello mondiale tra le due Ducati c’è anche spazio per vedere qualche guizzo Aprilia e soprattutto KTM, con Brad Binder inizialmente addirittura in pole position provvisoria. Anzi, il pilota sudafricano tiene il piazzamento fino a circa 4 minuti dalla fine, quando arriva Bagnaia a tutto gas per passare al comando. È l’inizio però dell’assalto finale, si tratta di una prima casella importantissima per cominciare per la MotoGP Sprint delle 15:00, poi eventualmente anche per la gara lunga di domani. Si rischia anche un pasticcio tra Martin e Marc Marquez, in tandem a caccia della pole ma quasi a contatto nei rispettivi tentativi, ma in tutto questo ecco Vinales con un nuovo record assoluto! Finisce malamente per i fratelli Marquez, a terra in due incidenti distinti, poco dopo a referto anche Binder a terra in scivolata. Davanti nessuno scalza il #12 di casa Aprilia, prima soddisfazione per lo spagnolo con il marchio veneto!

Foto: Valter Magatti