Ducati al comando, due scivolate durante il turno ed un paio di annunci. È una mattinata frizzante per la MotoGP a Valencia, anche se nell’ultima sessione comandano sempre le Ducati. Tris in rosso in vetta: Marco Bezzecchi si fa vedere su Alex Marquez ed il campione in carica Francesco Bagnaia, che deve assolutamente prendersi la Q2 a breve per non concedere un ulteriore vantaggio al rivale Jorge Martin. Intanto però ecco com’è andata l’ultima sessione di prove libere al Ricardo Tormo.

Luca Marini e VR46 Racing Team, l’annuncio dell’addio

Razlan Razali saluta la MotoGP

Poco prima dell’inizio delle prove odierne era arrivato un certo annuncio da parte di Razlan Razali. Un punto fermo alla sua esperienza in classe regina, cedendo quindi la proprietà del suo team. “È stata una corsa incredibile” ha scritto il boss RNF Aprilia sui suoi canali social. “Una volta nella vita si ha l’opportunità di guidare e gestire un team MotoGP nel Campionato del Mondo. Sappiamo bene cosa vuol dire sia vincere che perdere. Ho avuto l’occasione di lavorare con il personale più incredibile proveniente da tutto il mondo. Abbiamo scoperto un campione del mondo in Fabio, ci siamo avvicinati al titolo con Franco. Abbiamo avuto il GOAT Valentino e la Leggenda MotoGP Dovizioso. Ci siamo presi il rischio con Darryn, abbiamo avuto Miguel, il dentista più veloce del mondo, e Raul, un futuro campione. La squadra è la mia famiglia allargata, la mia seconda casa e dobbiamo essere molto fieri di quel che siamo diventati e di quello che abbiamo ottenuto. Cosa ci sarà in futuro? Un nuovo inizio, anche se differente, ma guarderò sempre con emozione e supporto. Forza team.”

MotoGP Prove 2

Chi va in Q2 è già stato deciso nelle Prove del venerdì pomeriggio (tempi e cronaca). Per questa sessione di riparte da quanto visto nelle Prove 1, è l’ultima occasione per operare qualche aggiustamento sia in ottica qualifiche che per la MotoGP Sprint. Da segnalare che in casa KTM in particolare continuano le prove aerodinamiche, in particolare carenatura ed alette posteriori già viste nei precedenti GP, mentre non si mette benissimo per i due Fabio, protagonisti di due scivolate identiche. Prima Quartararo, poi Di Giannantonio finiscono a terra alla curva 10, a parte un pizzico di frustrazione non ci sono conseguenze. In testa intanto non cambia la storia: tre Ducati al comando per completare le prove libere sul tracciato valenciano. Subito in sequenza toccherà alle qualifiche, già determinanti per un titolo che potrebbe essere già assegnato oggi alla fine della MotoGP Sprint. Guardate intanto che distacchi!

La classifica delle FP2

Classifica combinata

