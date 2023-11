L’ultimo fine settimana dell’anno inizia nel segno delle Ducati. Con un avvicendamento al comando proprio allo scadere della prima sessione MotoGP a Valencia. Fabio Di Giannantonio svetta per la maggior parte del turno, ma ecco infine la zampata di Johann Zarco che quindi vola in vetta. Quartetto Ducati per iniziare questo GP, tra i quali anche Jorge Martin, mentre Francesco Bagnaia è solo 13°. Problemi in casa Repsol Honda: Joan Mir, protagonista di una caduta, viene portato prima al Centro Medico e poi in ospedale per controlli. Ecco intanto com’è iniziato il fine settimana al Ricardo Tormo.

Torna Alex Rins per quest’ultimo GP della stagione, che è anche l’ultimo con i colori LCR Honda, visto che già da martedì diventerà pilota Yamaha. Ultimo GP (per ora?) in MotoGP per Pol Espargaro, Marc Marquez invece saluta Honda dopo oltre un decennio, Morbidelli disputerà l’ultimo fine settimana con Yamaha, Zarco è all’ultimo atto con Pramac Ducati prima di passare in LCR Honda. Anche Marini è ai saluti con VR46, anche se ancora si attende la conferma ufficiale del suo approdo in HRC, così come Di Giannantonio aspetta di conoscere il suo futuro, forse proprio con VR46? L’unica assenza è Oliveira, infortunatosi di nuovo nello scorso GP in Qatar e sostituito da Lorenzo Savadori, collaudatore Aprilia che così riprende le misure prima del test ufficiale di martedì.

Presto segnaliamo due incidenti: Joan Mir cade alla curva 9, Alex Marquez invece scivola alla Aspar. L’alfiere Gresini non riporta conseguenze, non si può dire lo stesso del pilota HRC, prima recatosi al Centro Medico per controlli, per poi decidere di andare anche in ospedale. Fabio Di Giannantonio intanto riprende il passo dei precedenti GP: a lungo comanda la classifica MotoGP, con brevi “intervalli” firmati da Marc Marquez e Vinales. Cade anche Nakagami alla curva Martinez, mentre l’assalto finale non provoca particolari scossoni. Fino a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, quando arriva Johann Zarco a tutto gas e soffia la prima piazza al compagno di marca. Jorge Martin comincia bene, non si può dire lo stesso di Francesco Bagnaia, fuori dalla top 10 in questa sessione.

