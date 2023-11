In casa Honda sono previsti non pochi cambiamenti per il 2024 e, in generale, per il futuro. Ovviamente, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla partenza di Marc Marquez e sull’arrivo di Luca Marini, ma ci sono interventi più profondi che HRC vuole fare per tornare al top in MotoGP e per fare bene anche nel Mondiale Superbike.

MotoGP, Puig in discussione? Voci su Brivio

Nel reparto corse ci sono sicuramente delle modifiche da effettuare e saltuariamente emergono anche indiscrezioni sulla possibile sostituzione di Alberto Puig come team manager della squadra Repsol Honda MotoGP. Il nome ricorrente per rimpiazzarlo è quello di Davide Brivio, che in quel ruolo ha vinto titoli con Yamaha e Suzuki. Dal 2021 lavora in F1 con Alpine e anche in questi giorni sono rispuntati rumors sul suo ritorno nel Motomondiale per prendere le redini del box HRC.

Sicuramente Joan Mir sarebbe felice di ritrovare Brivio, con il quale ha già lavorato e trionfato in Suzuki. E neppure a Marini dispiacerebbe lavorare con lui, che per tanti anni ha collaborato con il fratello Valentino Rossi in Yamaha.

La smentita

Nonostante le voci su un possibile ritorno in MotoGP, Brivio ha smentito l’esistenza di qualcosa di concreto in questo momento: “Resterò in Alpine – ha detto a Speedweek – e non è giusto dire che il mio contratto scade a fine 2023. Non posso dire la durata esatta, ma vale anche per il prossimo anno. Non ho intenzione di accettare un altro lavoro, mi sento a mio agio in Alpine. Inoltre, nessuno mi ha offerto nulla altrove“.

Il manager lombardo afferma convintamente che rimarrà in Alpine, dove ricopre l’incarico di Director of Racing Expansion Projects: “So che esistono speculazioni in questo momento, ma ho un lavoro in Alpine per il prossimo anno. Sono felice qui e non penso a un altro lavoro“. Vedremo se queste parole chiuderanno definitivamente a ogni ipotesi oppure se ci saranno altri sviluppi.

Foto: Alpine