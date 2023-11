Moto2 Valencia, Prove 1: Acosta mette tutti in riga, Vietti 2°

Il record assoluto, in precedenza un 1:34.314 appartenente ad Alonso Lopez, è già riscritto ed al comando c’è il campione Moto2 in carica. Comincia così l’ultimo Gran Premio di questo 2023, l’ultimo fine settimana in classe intermedia per Pedro Acosta, che già martedì inizierà la sua avventura in MotoGP. Prima però deve chiudere al meglio: la prima sessione al Ricardo Tormo lo vede al comando su Celestino Vietti e Fermin Aldeguer, il dominatore degli ultimi GP. La cronaca e la classifica di questo turno inaugurale.

Moto2 Prove 1

Il tracciato di Valencia è stato riasfaltato nel corso dell’anno, ma la nuova superficie ha già ricevuto l’approvazione di tutti i ragazzi delle quattro categorie del JuniorGP, che ci hanno corso nel weekend del 5 novembre. Guardando al round mondiale, ci sono due wild card da tenere d’occhio per quest’ultimo Gran Premio dell’anno. Il campione MotoE 2019 Matteo Ferrari è pronto per il suo debutto in Moto2, sempre con Gresini Racing (il suo commento). C’è però un po’ di Italia anche con il secondo ospite di quest’ultimo round del 2023. Si rivede infatti lo spagnolo Hector Garzo con il telaista giapponese NTS ed i colori Fieten Olie Racing GP, ma con il supporto tecnico del Team MMR (qui le parole del proprietario Massimiliano Morlacchi).

Tre piloti MotoE quindi in questo GP, incluso il campione in carica Mattia Casadei, già con Fantic da qualche round ma condizionato da fastidi alla schiena dall’incidente avvenuto in Australia. Aldeguer intanto non ci mette molto a farsi vedere, ma non è l’unico: l’iridato Moto2 Acosta deve dimenticare un GP sottotono in Qatar, l’obiettivo chiaramente è concludere al meglio il suo anno di gloria prima della MotoGP. In alto anche il già vice-campione Arbolino, Dixon e Ogura, a comporre così la top 5 provvisoria di questa sessione. Come sempre non mancheranno i cambiamenti negli ultimi minuti, oltre ad un incidente alla Campos per Alcoba, rialzatosi dolorante. Alla fine ecco che Pedro Acosta mette tutti d’accordo: l’iridato Moto2 è il migliore del turno su Celestino Vietti e Fermin Aldeguer, provvisoriamente in top 14 anche Arbolino e Foggia.

