Luca Marini nel 2024 non correrà con il team VR46, adesso è ufficiale. È arrivato l’atteso comunicato che sancisce la conclusione anticipata del contratto che sarebbe scaduto l’anno prossimo. Il futuro del pilota è nel team Repsol Honda, che presto dovrebbe diramare il proprio annuncio sul suo ingaggio come sostituto di Marc Marquez.

MotoGP, chi sostituirà Marini nel 2024?

Nessuna sorpresa, da diversi giorni si sa che tra Marini e Honda era tutto fatto. L’operazione non era in discussione, l’unico tassello mancante è il sostituto di Luca nel team VR46. Il candidato principale è Fabio Di Giannantonio, ma c’è anche un’altra opzione sul tavolo. Non è Fermin Aldeguer, che nel 2024 continuerà a correre in Moto2 con il team SpeedUp di Luca Boscoscuro.

Valentino Rossi si è recato a Valencia non solo per essere vicino alla sua squadra e a Pecco Bagnaia per l’ultimo GP dell’anno. Si occupa in prima persona della scelta. Vedremo quando arriverà l’annuncio sul nuovo pilota della squadra di Tavullia, dovrebbe essere lunedì la giornata giusta. C’è curiosità di vedere se Di Giannantonio sarà riuscito a convincere il team VR46 oppure se ci sarà una sorpresa.

La scelta di puntare su Diggia appare quella più logica, considerando che conosce già la Ducati e che i suoi risultati sono molto positivi da un po’ di gran premi.

Foto: VR46 Racing Team