Fabio Di Giannantonio è partito subito forte nel weekend MotoGP di Valencia, piazzandosi quarto al termine delle due sessioni di prove del venerdì. Ha chiuso a due decimi e mezzo di secondo dal miglior tempo realizzato dal pilota Aprilia Maverick Vinales. Sul suo futuro si aprono spiragli di luce, anche se non c’è ancora l’annuncio. Nel box VR46 è arrivato anche Valentino Rossi, per seguire l’ultima gara stagionale di Marco Bezzecchi e Luca Marini, oltre che per decidere il nome del nuovo pilota.

Di Giannantonio parte forte a Valencia

“È stata una bella giornata per noi“, ha detto Di Giannantonio. “Avevamo due obiettivi: volevamo mantenere la velocità e il feeling sulla moto in vista della gara. Ci siamo riusciti. Alla fine siamo stati veloci con tutte le gomme. Il secondo obiettivo era entrare in Q2 e ci siamo riusciti. È stata una giornata positiva“. Inutile negare che buona parte dell’attenzione è rivolta al ‘dietro le quinte’, alla parte contrattuale, con il suo manager Diego Tavano al lavoro con il team VR46 per trovare un accordo per la stagione 2024. “Mi sento sollevato solo quando conoscerò il mio futuro“, ha aggiunto il pilota romano.

“Io e la mia gente dobbiamo lavorare duro, ogni giorno e tutta la stagione. Vorrei solo tracciare una linea nella sabbia e concentrarmi su martedì. La pace arriverà solo quando saprò quale moto guiderò martedì. La mia unica arma è essere veloce sulle piste, farvi scrivere cose belle e poi provare a dare una spinta“.

Due ipotesi per Fabio

Nel paddock MotoGP del Ricardo Tormo è arrivato Valentino Rossi, sarà lui a prendere l’ultima decisione sul nome del sostituto di Luca Marini. Sul tavolo c’è anche un giovane pilota della Moto2 e non si tratta di Fermin Aldeguer. “Sono ovviamente felice che arrivi Vale. Sapere che è sulle piste e che magari mi guarda mi rende un po’ nervoso, perché è il più grande di tutti i tempi! Sarà bello averlo qui“, ha ammesso Fabio Di Giannantonio. “Al momento sono forte in tutte le condizioni. Non si tratta più di dimostrare qualcosa. Mi sono comportato bene nella seconda parte del campionato. Ho spesso detto che c’è un miglioramento: ora lo vedi!“.

Intanto lo staff di ‘Diggia’ sta lavorando anche se un’altra soluzione d’emergenza e potrebbe diventare il terzo pilota Ducati, collaborando allo sviluppo della Desmosedici e rappresentando la prima opzione quando si tratta di sostituire un pilota dell’orbita Ducati assente per infortunio. Un ruolo simile a quello che Pol Espargaró occuperà nel 2024 all’interno della KTM-GASGAS. Ma le possibilità di firmare con VR46 sono in forte ascesa.

L’ultima decisione a Valentino Rossi

Ai microfoni di Motogp.com il team director Alessio Salucci non nasconde la trattativa con il pilota capitolino, ma non esclude un’altra ipotesi. “Abbiamo due opzioni ed è venuto Valentino a parlare, il vero capo è lui, non io. Nei prossimi giorni troveremo la decisione giusta per noi“. ‘Uccio’ non nasconde che in un primo momento ha “detto no” all’ingaggio del pilota capitolino, “perché il nostro progetto puntava più sugli esordienti, ma resta da vedere. Fabio nelle ultime due o tre gare è stato incredibile e ieri abbiamo parlato molto con lui. Vale è venuto per prendere la decisione giusta per il 2024“.

Foto: Instagram @fabiodiggia49