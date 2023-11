Moto3 Valencia, Prove 3: Farioli e Nepa in Q2, Ogden che botto

Il neo campione Moto3 non brilla e si salva di un soffio per la Q2, in alto invece troviamo Joel Kelso, che piazza la zampata ed approda direttamente alla seconda sessione di qualifiche con il tempo di riferimento. Buone notizie da Filippo Farioli e Stefano Nepa: il primo si conferma, il secondo risale, sono loro gli italiani che passano il turno. A referto anche un brutto incidente per Scott Ogden: appariva molto dolorante, è al Centro Medico per controlli. Intanto ecco com’è andata l’ultima sessione di libere al Circuit Ricardo Tormo.

Moto3 Prove 3

Dopo il forfait in corsa della wild card Almansa, subito sostituito da Marcos Ruda, c’è un’altra assenza. Syarifuddin Azman ha riportato un trauma al polso destro, non può continuare il fine settimana a Valencia. Deniz Oncu e David Alonso invece, protagonisti di incidenti importanti sempre nelle Prove 2, sono invece idonei per continuare. Inizia così la sessione più importante in ottica qualifiche, qui come sempre si decide la top 14 che accede direttamente alla Q2. Ma si registra anche un brutto incidente per Ogden, un highside alla curva 11 quando mancano circa 12 minuti alla bandiera a scacchi.

Il pilota britannico è piuttosto dolorante, non un buon segnale per il suo team, già senza Whatley per infortunio… Negli ultimi minuti infine abbiamo i cambiamenti più importanti: emerge in particolare Joel Kelso, che vola alo comando, niente male nemmeno Vicente Perez. Per quanto riguarda i nostri portacolori, Filippo Farioli si conferma e risale Stefano Nepa, mentre l’iridato Moto3 Masia scende sempre più indietro e sembra fuori dalla Q2. Ma il colpo di scena arriva quando viene cancellato il tempo ad Alonso per limiti di pista: l’alfiere Aspar va in Q1, Masia è 14° in combinata e quindi si salva.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: motogp.com