Ieri abbiamo già visto il record assoluto della Moto2 riscritto più volte. Si riparte da lì, stavolta con Fermin Aldeguer ben deciso a dire ancora la sua. L’alfiere Speed Up è imbattibile in questa sessione, suo il miglior tempo con annesso nuovo record verso la Q2 diretta. Bene Celestino Vietti 4° alla bandiera a scacchi, anche Dennis Foggia si prende la seconda sessione di qualifiche, mentre il campione Moto2 Pedro Acosta è 6°, quindi avanza agevolmente. Ecco com’è andata l’ultima sessione di libere al Circuit Ricardo Tormo.

GP Valencia, tutti gli orari TV e streaming

Moto2 Prove

Si riparte da un Pedro Acosta che procede a passo di marcia, con il record assoluto riscritto più volte nella prima giornata a Valencia (tempi e cronaca). Ma il neo campione Moto2 non è davvero il solo a voler emergere: ecco arrivare Fermin Aldeguer, che piazza la sua Boscoscuro in alto con annesso nuovo record assoluto per la categoria. Si fa vedere però anche Sam Lowes, all’ultima corsa Moto2 prima di migrare in WorldSBK e provvisoriamente secondo, prima di essere scalzato quasi alla fine da Marcos Ramirez. Nessun acuto da parte dei ragazzi italiani: solo Celestino Vietti tiene in top 14, gli altri invece non si migliorano e rimangono tutti fuori dalla Q2 diretta.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: motogp.com