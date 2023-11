Moto2 Valencia, Prove 2: Aldeguer ci prova, ma Acosta è da record

Un secondo turno Moto2 in cui assistiamo ad una sorta di “testa a testa” a colpi di cronometro tra Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. Chiaramente sempre da record assoluto dopo averlo già riscritto nella prima sessione odierna. Alla fine ha la meglio il neo iridato, che sul finale regola l’agguerrito pilota Speed Up e completa un venerdì sempre in vetta. Una top 3 tutta spagnola e completata da Aron Canet, Celestino Vietti si conferma il migliore dei piloti italiani di categoria. Ecco come si è conclusa la prima giornata al Circuit Ricardo Tormo di Valencia.

Moto2 Prove 2

Si riparte da quanto fatto nella prima sessione odierna (tempi e cronaca). Non ci vuole molto però per la prima caduta: l’incidentato è Ai Ogura, scivolato dopo pochi minuti alla curva Doohan. Mentre il record del circuito, già riscritto dal campione Moto2 in carica, viene ulteriormente limato da Aldeguer, che si fa prontamente vedere in vetta non solo nella classifica del turno, ma pure combinata. A referto una scivolata alla curva Nieto per Gonzalez, fresco di primo podio Moto2 ma incappato in un errore in questa sessione. Non va meglio a Hada, a terra invece alla Doohan, mentre in vetta non mancano i cambi. Il campione Moto2, Canet, a tre minuti dalla fine poi ecco il ritorno di Aldeguer, deciso a brillare anche in casa. Ma non ci riesce, Pedro Acosta risponde ed infine è proprio lui il migliore della sessione e del venerdì a Valencia.

Foto: Valter Magatti