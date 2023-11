Moto3 Valencia, Prove 2: Holgado si ripete, ma quante cadute

Una seconda sessione Moto3 segnata dalle cadute, alcune piuttosto importanti. Come quella di Oncu, di Azman, Sasaki e le due di Alonso, con ben due bandiere rosse a decretare la fine del turno. La ripartenza per l’ultimo minuto non provoca cambi, non c’è abbastanza tempo per ulteriori giri. Alla fine comanda ancora Daniel Holgado, stavolta su Deniz Oncu (uno degli incidentati, come si vede in foto di copertina) e Joel Kelso, Filippo Farioli (autore anche di un salvataggio alla Doohan) si conferma e rimane il solo pilota italiano in top 14, quindi provvisoriamente in Q2. Segnaliamo il forfait di David Almansa, fermato dopo le prove 1 (non s’è ancora rimesso dalla quadrupla frattura alla mano sinistra di un mese fa). Al suo posto subentra in corsa Marcos Ruda, chiamato ad una sfida non semplice. Ecco com’è andato il secondo ed ultimo turno del venerdì a Valencia.

Moto3 Prove 2

Ripartiamo da quanto fatto nella prima sessione disputata al mattino (tempi e cronaca). A referto parecchi incidenti, alcuni piuttosto importanti. Il primo è quello di Toba, poco dopo ecco una scivolata di Furusato, ecco poi il primo violento highside di questo turno, con protagonista Oncu alla curva Terol. Segue una momentanea bandiera rossa a 22:22 dalla fine, con il pilota turco dolorante e sostenuto dai commissari, mentre si sistema la pista prima di permettere ai ragazzi Moto3 di ripartire. Pochi minuti ed eccoli di nuovo in pista, ma proprio nello stesso punto assistiamo ad un altro violento highside, stavolta di Alonso.

Una fotocopia del botto di Oncu, come lui anche il piccolo colombiano appare molto dolorante e viene sostenuto dai commissari, mentre la sessione continua. Seguirà una scivolata per Artigas, è un highside ben più importante quello di Munoz alla Herreros, ma la buona notizia è che lo spagnolo se ne va sulle sue gambe. Azman infine mette a referto il secondo incidente di giornata, il terzo highside alla curva Terol in questa sessione! Il secondo botto di Alonso ed una caduta di Sasaki provoca un’altra bandiera rossa a 1:18 dalla bandiera a scacchi, finisce così il secondo turno di prove Moto3.

La classifica

Moto3 combinata

