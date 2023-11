MotoGP Valencia, Prove: Bagnaia e Martin “giocano”, Miller che volo

Il testa a testa mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin si arricchisce di qualche “giochetto”. Nello specifico l’alfiere Pramac si piazza dietro al campione MotoGP in carica, soprattutto nei minuti finali infatti i due procedono in tandem. Una mossa determinante a causa delle bandiere gialle a pochi secondi dalla fine: la caduta di Pol Espargaro congela le posizioni e manda Bagnaia in Q1! In vetta, addio al record assoluto che resisteva da 2016: il tempo di 1:29.401 di Jorge Lorenzo è ora riscritto, ci ha pensato Maverick Vinales, che passa direttamente in Q2 come pilota di riferimento. Chi altri ce l’ha fatta? Ecco com’è andato il turno più importante del venerdì a Valencia.

Ci sono aggiornamenti su Joan Mir dopo l’incidente nelle Prove 1. Il pilota spagnolo non sembra aver riportato fratture, ma accusa forti dolori al collo e per questo non disputa questa sessione. Domani mattina si sottoporrà ad ulteriori controlli ed in quell’occasione verrà presa la decisione definitiva riguardo il suo GP. Non mancano presto alcuni incidenti: Aleix Espargaro scivola alla Aspar, Bezzecchi è protagonista di una carambola (senza conseguenze) alla Martinez, Augusto Fernandez poi finisce giù alla Campos. Nel frattempo “i Fabio”, ovvero Di Giannantonio e Quartararo, sono passati presto al comando della classifica di questa lunga sessione MotoGP. In cui rivediamo sulle KTM anche le nuove alette posteriori già provate nei precedenti GP, dalla forma che quasi richiama una sorta di DRS. Guardando alla classifica, nella seconda parte del turno ci sono molti interessanti cambiamenti, ma non solo…

Vola provvisoriamente in alto Marc Marquez, non è da meno Martin, ma ci pensa Vinales a polverizzare il record assoluto! A referto anche un violento highside per Miller alla curva 3, il pilota sta bene ma segue una immediata bandiera rossa per controllare le condizioni della pista. Fermati in primis Martin e Bagnaia che stavano per uscire con gomma nuova, ma per pochi minuti, in breve si riparte. Ecco a referto pure l’incidente di Marini e Raul Fernandez alla Aspar (non è chiara la dinamica), mentre i duellanti per il titolo se la giocano anche di “tattica psicologica”. Ripartono assieme, fanno qualche giro in tandem, rientrano insieme, poi tornano in pista uno vicino all’altro… Il problema però è che il campione MotoGP in carica a 10 minuti dalla fine è ancora fuori dalla top 10! Per Miller finisce con un secondo incidente, ma la buona notizia per lui è si tiene la Q2. Martin invece continua a tallonare Bagnaia, una tattica che lo premia: l’incidente di Pol Espargaro e le bandiere gialle vanificano tutti gli ultimi tentativi. Lo spagnolo chiude 2°, mentre il numero #1 è solo 15°!

