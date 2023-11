MotoGP, Tardozzi critica Martin: “Marcatura ridicola come quelle di Marquez”

Nel finale della sessione di pre-qualifiche Jorge Martin ha deciso di seguire Francesco Bagnaia, una mossa sicuramente studiata per mettergli addosso pressione. Infatti, lo spagnolo era già abbondantemente in top 10 e non aveva bisogno di fare il tempo, a differenza del rivale. Alla fine è lui a gioire, dato che Pecco non è riuscito a chiudere nelle prime dieci posizioni e dovrà partire dal Q1 nelle Qualifiche di sabato mattina a Valencia.

MotoGP Valencia, Martin marca Bagnaia: la critica di Tardozzi

Davide Tardozzi non ha affatto apprezzato il comportamento di Martin, lo si è visto dalle sue espressioni durante la diretta TV e poi è arrivata la conferma ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ci può stare… Pecco non ha vissuto la sua migliore giornata non per la marcatura di Jorge, di cui ce ne frega il giusto. Semplicemente oggi ne avevamo meno. Poi quella marcatura è ridicola come quella che fa certe volte Marquez, però ci sta ed è possibile farlo. Io penso che Martin con questo cerchi di caricarsi di più. Ha l’obiettivo di vincere le due gare, probabilmente ce la farà, non lo so. Noi abbiamo l’obiettivo di portare a casa i punti che ci servono per il Mondiale. Vinca il migliore“.

Il team manager Ducati altre volte se l’è presa con Marc Marquez, stavolta condanna la condotta di Martin: “Certe situazioni come le ho criticate in passato continuo a criticarle, perché secondo me in un campionato di un certo livello non sono consone ed edificanti per il pilota. Mi fanno ridere certe situazioni nel campionato del mondo MotoGP“.

Ducati deve aiutare Pecco

Tardozzi si concentra poi sul fatto che, al netto di quell’episodio, in Ducati debbano lavorare tanto per dare a Bagnaia una Desmosedici GP23 in grado di farlo essere competitivo: “Non penso che la marcatura abbia condizionato Pecco, che dobbiamo aiutare mettendo a posto la moto. Non è contento da stamattina, è più colpa nostra che sua. Domani sarà sicuramente veloce. Non abbiamo trovato quello che serve a lui per avere fiducia, soprattutto sull’anteriore in entrata di curva. Stasera analizzeremo tutti i dati e speriamo che per sabato venga trovata una soluzione che soddisfi Pecco. Oggi non è una giornata buona per noi. Siamo sorpresi, non pensavamo di avere queste difficoltà. Credevamo che saremmo stati nei dieci, dovremo capire perché siamo in Q1“.

Foto: MotoGP