Non un buon venerdì per Francesco Bagnaia a Valencia. Infatti, il campione in carica della MotoGP ha faticato sia al mattino sia al pomeriggio. La cosa peggiore è non essere riuscito a conquistare l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche: ha chiuso quindicesimo. La sessione di FP2 sarà importante per mettere a posto la sua Desmosedici GP23 e consentirgli di essere al livello di Jorge Martin, oggi secondo.

MotoGP Valencia, l’analisi di Pecco Bagnaia

Bagnaia al termine della giornata non può essere felice di come sono andate le cose. Queste le sue considerazioni a Sky Sport MotoGP: “Giornata difficile, stamattina abbiamo avuto problemi e non siamo riusciti a girare, soprattutto nei primi due round. Il pomeriggio non è andato così male, però siamo un po’ lontani con il feeling soprattutto quando mettiamo le gomme nuove. Un peccato, non siamo riuscito a performare come avrei voluto. Purtroppo non siamo riusciti a metterci a posto oggi, ma sappiamo dove perdiamo. Ci sono tre curve in cui perdo mezzo secondo. Facile individuare cosa succede, per fortuna“.

Nel finale delle pre-qualifiche c’è stata una marcatura a uomo da parte di Martin, che si è attaccato dietro di lui un po’ alla Marc Marquez. Pecco ha risposto così: “Penso che sia meglio che badi a fare il suo. Noi abbiamo una situazione un po’ più di vantaggio, mentre lui deve vincere le due gare. Meglio che pensi al suo“.

Il pilota ufficiale Ducati è fiducioso di poter risolvere i problemi nella giornata di sabato: “Perdo in tre curve, sappiamo come agire. Purtroppo durante la sessione è difficile vedere tutti i dati e agire, invece dopo il turno abbiamo già guardato tutto. Sono abbastanza tranquillo. Ci sono tanti piloti che stanno andando forte in Ducati, vedrò soprattutto i dati di Di Giannantonio e Bezzecchi, che sono i più veloci. Abbiamo il margine per migliorare“.

La versione di Jorge Martin

Anche e Martin è stato domandato di quanto successo e ha fornito la sua spiegazione, anche se non troppo convincente, perché lui era già in Q2 quando si è attaccato a Bagnaia: “Volevo seguirlo perché se lui fosse andato in Q2 ci sarei andato anche io, se lui fosse rimasto in Q1 io sarei andato in Q1. Almeno saremmo stati assieme nelle Qualifiche. Poi pensavo volesse tirare, invece non ha spinto moltissimo e ci sono state anche delle bandiere gialle. La mia strategia di fare un time attack prima mi è andata bene. Non è stato niente di importante, sicuramente Pecco andrà in Q2″.

Poi il pilota del team Prima Pramac ha ammesso che un po’ di strategia più pensata per mettere in difficoltà Pecco c’è stata: “In questi giorni abbiamo pensato a qualcosa per mettere un po’ di pressione. Solo con le parole in conferenza stampa non si fa niente. Ho voluto stare vicino a lui e farmi sentire. Ho visto che erano un po’ nervosi e questo mi ha dato ancora più motivazione a stargli vicino“.

Per quanto riguarda la sua giornata in generale, Jorge è soddisfatto: “Una giornata molto positiva. Al mattino non ero contento del setup; anche se ero veloce, molti sono andati più forte di me con gomma usata. Nel pomeriggio abbiamo fatto delle modifiche e provato nuovi setup. Ero sempre dentro la top 10 con pneumatici usati. Il mio tempo è stato davvero buono. La pista è fantastica, c’è un buon grip. Essere nei primi dieci mi rende contento“.

Foto: MotoGP