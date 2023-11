MotoGP, Aleix Espargaro attacca Tardozzi: “Brutto comportamento”

Un venerdì difficile per Aleix Espargaro, che con una frattura alla testa del perone sinistro ha faticato a Valencia. Già giovedì aveva dichiarato che per lui sarebbe stato difficile correre. Oggi ci riproverà, però le sue condizioni rimangono decisamente precarie. Sarebbe un mezzo miracolo vederlo al via della sprint race.

MotoGP Valencia, Espargaro non sta bene

Il pilota Aprilia al termine della giornata di ieri non era affatto contento della sua situazione: “Ho un male terribile. Abbiamo provato di tutto al mattino e al pomeriggio – riporta Motosan.es – ma faccio tre giri e poi sento tanto dolore. Quando giro a sinistra, vedo le stelle. Sabato proveremo a fare delle infiltrazioni più vicine alla frattura per vedere se funziona, ma penso sarà difficile riuscire a fare più di cinque-sei giri consecutivi“.

La frattura è abbastanza grande e quando sta con la gamba dritta sta più o meno bene, però piegata cambia tutto e avverte un forte dolore dopo pochi giri. Per Espargaro c’è tanto dispiacere, anche perché il suo compagno Maverick Vinales ha chiuso il venerdì da leader con un tempo record e ciò dimostra che la RS-GP è competitiva al Ricardo Tormo: “Maverick merita di vincere con l’Aprilia – afferma Aleix – e la moto sta andando bene, lui è veloce. Gli ho parlato, lasciamolo calmo. È venerdì e ce ne sono stati altri così. Spero possa continuare a lavorare bene, con calma. Sarei felice se vincesse la sua prima gara con l’Aprilia“.

Aleix contro Ducati

Anche al pilota catalano è stato chiesto di quanto successo ieri pomeriggio tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con il connazionale che ha marcato stretto il rivale pedinandolo nel finale delle pre-qualifiche. Un comportamento che ha irritato un po’ il campione in carica MotoGP e il box Ducati.

Ma Espargaro si è concentrato soprattutto sulla condotta del team manager Davide Tardozzi, che si è posizionato davanti all’uscita box di Martin ostruendogli leggermente il passaggio: “Quello tra Jorge e Pecco non è niente di strano. Bagnaia aveva pista libera dietro a Quartararo e non è riuscito a fare un giro veloce. Martin ha solo cercato di innervosirlo. Non mi è piaciuto vedere qualche membro della Ducati fare quello che fecero qualche anno fa in Moto3 e lì espulsero i meccanici. Questa è l’unica cosa brutta della giornata“.

Tardozzi a Sky Sport MotoGP aveva ammesso di averlo fatto di proposito: “Non ho fatto nessun placcaggio. Ero dentro la linea bianca, di fianco a Bastianini e non mi sono mosso. Se poi uscendo Jorge mi è passato vicino… Io mi sono dovuto spostare, perché mi stava venendo addosso. Ero fermo. Certamente ero lì apposta, però non ho fatto niente di scorretto, come nel suo caso con Pecco“.

Foto: MotoGP