E’ sotto gli occhi di tutti come e quanto stia cambiando il pubblico che segue il Motorsport. I tempi mutano e anche i campionati di punta dei motori sono in radicale trasformazione per adattarsi ai gusti di una audience assai diversa di anni fa. Corsedimoto e il Master in Design the Digital Strategy del Poli.Design (Politecnico di Milano) hanno creato il think tank Traiettorie proprio per studiare in maniera approfondita fenomeni che stanno segnando la trasformazione dello sport dei motori, attraverso la condivisione e l’analisi della cultura del motorsport fra esperti del settore, strutture di livello accademico e appassionati.

In questa puntata Paolo Gozzi, direttore di Corsedimoto, analizza il cambiamento e l’evoluzione del pubblico del motorsport con Silvia Barozzi, Coordinatrice didattica del Master in Design the Digital Strategy, Fabrizio D’Ottavi, Sponsorship and Communication Group Manager di MOTUL, e Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing Dept. di Dorna WorldSBK Organization.

Com’è composta l’audience della Superbike?

Nel podcast il focus è rivolto principalmente al case studio del Mondiale Superbike, uno dei principali campionati del motorsport per giro d’affari e seguito di pubblico. Quali opportunità ci sono per i brand che vogliono investire in questa piattaforma? Come si può mantenere ingaggiato il pubblico di sempre e attrarne di nuovi? Approfondiamo questa tematica con chi la affronta quotidianamente.

Il coinvolgimento del pubblico

Il 79% del pubblico della WorldSBK si immedesima nel campionato che segue: questo è solo un dato del fatto che chi segue la Superbike è attento, esigente, profondo e adulto. Questo è anche uno dei motivi principali per cui i brand investono in questa piattaforma.

