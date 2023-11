Moto3 Valencia: Collin Veijer pole-bis, Farioli abbattuto

È la seconda pole Moto3 del rookie olandese, già capace di scrivere la storia. Nell’ultimo GP della stagione Collin Veijer non lascia scampo ai rivali e si prende la prima casella in griglia. Ma Intact GP può festeggiare doppiamente, visto che in seconda piazza c’è Ayumu Sasaki. Terza casella per un più che dolorante Deniz Oncu: nel botto del venerdì ha riportato una piccola frattura nella parte bassa della schiena, ma sta stringendo i denti per arrivare alla fine di questo GP a Valencia. Finale di Q2 con Filippo Farioli molto arrabbiato contro Ryusei Yamanaka, con cui è protagonista di un incidente… Ecco come sono andati gli ultimi due turni di qualifica di questa stagione.

Q1: passa solo un italiano

Grossi problemi in PrüstelGP dopo l’annuncio tardivo ed improvviso dell’addio del partner CFMOTO (‘costola cinese’ di KTM). Quale futuro per la squadra? Anche i già annunciati piloti Artigas e Rossi ora rischiano di restare a piedi! Florian Prüstel ha ammesso il grande problema ed il rischio di essere fuori dalla Moto3 nel 2024, ma conferma anche che sperano di disputare i test di lunedì e che rivaluteranno la situazione, con l’obiettivo di riuscire a ripartire. Guardando in pista, dopo i forfait in corsa di Almansa (infortunio pregresso) ed Azman (trauma al polso destro dopo il botto nelle Prove 2), è KO anche Scott Ogden dopo l’incidente nelle Prove 3. Il britannico ha riportato la lussazione della spalla sinistra, è quindi fuori causa per il resto del GP. Non è una situazione positiva per i ragazzi italiani: proprio Rossi, come detto a rischio per il 2024, è l’unico che avanza. C’era anche Bertelle, ma altri miglioramenti all’ultimo lo spingono appena fuori dalla top 4. Mesta qualifica anche per Fenati, che inizierà molto indietro il suo ultimo GP Moto3 in carriera.

Q2: il bis del rookie Moto3

Abbiamo così i nomi dei 18 piloti che si contenderanno la prima casella in griglia, tra loro il neo campione Moto3 e tre ragazzi italiani. A referto però anche un highside per Daniel Holgado alla curva 11 a 7 minuti dalla fine: pilota ok, ma il suo assalto alla pole si complica notevolmente. Sul finale poi avremo un incidente congiunto tra Ryusei Yamanaka e Filippo Farioli: la minima del rookie tricolore indica chiaramente chi ha dato il via alla carambola… Alla fine il bergamasco chiude 14° in griglia, Stefano Nepa è 11° e miglior pilota italiano per l’ultimo GP Moto3 di questa stagione, mentre in alto brilla ancora un esordiente. Stiamo parlando di Collin Veijer, che continua la sua crescita impressionante e mette un altro sigillo in questa sua prima stagione nella classe minore del Motomondiale. Doppietta Intact GP con Ayumu Sasaki 2°, mentre Deniz Oncu si prende di forza la terza casella in griglia.

Foto: Valter Magatti