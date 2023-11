MotoGP Valencia: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

Era deluso dopo le Qualifiche, però Jorge Martin si è riscattato alla grande vincendo la sprint race a Valencia. Dopo alcuni sorpassi nei primi giri, si è messo in testa e ha evitato di farsi attaccare da un Brad Binder sempre temibile quando è a breve distanza. Questo successo consente allo spagnolo di tenere ancora aperta la corsa al titolo MotoGP 2023, dato che il distacco da Pecco Bagnaia (quinto al traguardo) si è ridotto a 14 punti. Ne rimangono 25 il palio nella gara lunga di domani. All’italiano basterà arrivare nuovamente quinto, nel caso in cui il rivale vincesse nuovamente, per laurearsi ancora campione del mondo.

Nuova classifica piloti MotoGP 2023

Francesco Bagnaia 442 punti Jorge Martin 428 Marco Bezzecchi 329 Brad Binder 277 Johann Zarco 205 Aleix Espargaro 198 Maverick Vinales 198 Luca Marini 194 Fabio Quartararo 167 Alex Marquez 167 Jack Miller 163 Fabio Di Giannantonio 138 Marc Marquez 96 Franco Morbidelli 93 Enea Bastianini 84 Miguel Oliveira 76 Augusto Fernandez 71 Alex Rins 54 Takaaki Nakagami 52 Raul Fernandez 40

Foto: MotoGP