Formula 1 Abu Dhabi, ecco gli orari per l’ultimo appuntamento

Il capitolo conclusivo di questo campionato del mondo di Formula 1 2023 è servito. Il circuito che ospiterà l’ultima prova è quello di Yas Marina ad Abu Dhabi. Il tracciato del Medio Oriente, quindi, sarà fondamentale per tutti quelli che cercano ancora una soddisfazione da quest’annata. Il programma è sempre lo stesso, quindi conterà moltissimo il giro veloce il sabato, con gli imprevisti sempre in agguato. e le sorprese all’ordine del giorno. Un altro fattore che emerge è il cambio del layout del circuito, lavori che sono stati svolti proprio per cercare di rendere più vivo il Gran Premio. Le modifiche riguarderanno curva 5 e curva 9.

Qualcuno spodesterà Max Verstappen dal trono?

Il fine settimana si svolgerà nel segno con molta probabilità del binomio Max Verstappen Red Bull. La RB19 vuole chiudere in bellezza, dopo che la creatura di Adrian Newey ha vinto la bellezza di 20 gare in questa stagione. La ciliegina sulla torta sarebbe conquistare anche l’ultima e viste le caratteristiche del tracciato, nulla sembra impedire che ciò possa accadere. L’olandese poi, è’ alla caccia della diciannovesima vittoria stagionale e la cinquantaquattresima in carriera, che gli permetterebbe di superare Sebastian Vettel ed entrare nell’olimpo dei tre più vincenti della storia della Formula 1. Vittoria che vorrebbe anche il compagno Sergio Perez, per chiudere con il sorriso una stagione complicata.

Abu Dhabi sarà anche il palcoscenico che definità la piazza d’onore nel mondiale costruttori. Una lotta che vede impegnate per la conquista di tale risultato Mercedes e Ferrari. La casa tedesca ha soli 4 punti in più di quella italiana. La battaglia, quindi, sarà colpo sul colpo, con la casa di Stoccarda che è parsa più in difficoltà nelle ultime uscite. La casa di Maranello invece, gode di essere l’unica altra scuderia ad aver vinto in questo 2023 ed inoltre, viene dall’ottima prova offerta dai suoi due piloti a Las Vegas. Sembra un risultato onorifico, in realtà ballano parecchi milioni di €. Questa è anche l’ultima chiamata per vincere la sua prima gara in Formula 1 in questa stagione per Lando Norris, che però dovrà ritrovare la forma migliore dopo l’incidente patito nell’ultima gara.

Formula1 2023, classifica piloti e costruttori dopo Las Vegas

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 549 punti Sergio Perez 273 punti Lewis Hamilton 232 punti Carlos Sainz Jr. 200 punti Fernando Alonso 200 punti Lando Norris 195 punti Charles Leclerc 188 punti George Russell 160 punti Oscar Piastri 89 punti Lance Stroll 73 punti Pierre Gasly 62 punti Esteban Ocon 58 punti Alexander Albon 27 punti Yuki Tsunoda 13 punti Valteri Bottas 10 punti Nico Hulkenberg 9 punti Daniel Ricciardo 6 punti Guanyu Zhou 6 punti Kevin Magnussen 3 punti Liam Lawson 2 punti Logan Sargeant 1 punto Nicky De Vries 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 822 punti Mercedes 392 punti Ferrari 388 punti McLaren 284 punti Aston Martin 273 punti Alpine 120 punti Williams 28 punti Alpha Tauri 21 punti Alfa Romeo 16 punti Haas 12 punti

Formula1 GP di Abu Dhabi: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Abu Dahbi che chiuderà la stagione, come detto, si svolgerà in orari molto comodi per noi italiani. L’unica pecca sarà quella che l’evento di Formula 1 andrà ad accavallare con quello della MotoGP, nella sua ultima parte. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi per seguire l’evento sono Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Abu Dhabi.

Venerdì 24 novembre:

10:30-11:30 Prove libere 1

14:00-15:00 Prove libere 2

Sabato 25 novembre:

11:30-12:30 Prove libere 3

15:00-16:00 Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)

Domenica 26 novembre:

14:00-16:00 Gara (differita TV8 alle 19:00)

FOTO: social Formula 1