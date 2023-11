MotoGP, complotto contro Jorge Martin? Pedrosa non ci crede

Il recente Gran Premio del Qatar ha lasciato non poche discussioni per quanto è avvenuto a Jorge Martin. Nella gara lunga è affondato a causa di una gomma posteriore che non ha lavorato bene e non gli ha permesso di essere competitivo. Vederlo così in difficoltà e decimo al traguardo ha sorpreso tutti, soprattutto dopo che sabato aveva vinto la sprint. Normale la rabbia dello spagnolo, al quale Michelin ha anche risposto.

MotoGP, caso Martin-Michelin: il Pedrosa pensiero

Seppur sia successo anche a Pecco Bagnaia di avere un problema di pneumatico posteriore nella sprint, non manca chi crede che Martin sia stato danneggiato volontariamente. Un complotto, insomma. Dani Pedrosa, che in MotoGP ha corso per tanti anni, è convinto che non ci sia nulla di sporco dietro a quanto successo e ne ha parlato a DAZN España: “Probabilmente ha avuto un problema di grip – riporta Motosan.es – e non aveva tutto quello che si aspettava. Anche sabato abbiamo visto dei piloti soffrire per lo stesso motivo. Cose che di solito succedono nelle gare, anche nelle categorie inferiori“.

L’attuale tester KTM ritiene che si sia trattato di un caso sfortunato, senza che vi sia stato niente di intenzionale contro Jorge: “Ci sono momenti in cui anche in Moto3 e Moto2 molti piloti hanno gomme con le quali si sentono bene e altre che hanno meno grip. Sono problemi tecnici che succedono nei gran premi“.

Non c’è niente di strano, dunque, anche se è assolutamente comprensibile la rabbia di Martin. Pedrosa ha aggiunto altre considerazioni: “Ogni pilota ha un lotto da sorteggiare giovedì. Quel pneumatico stava dentro il suo lotto, come quello che non piaceva a Bagnaia sabato. Alla fine, quel lotto di gomme è quello che hai per tutto il weekend e pensavano che questo andasse bene, però non è andata così“.

Foto: Instagram