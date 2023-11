MotoGP: il team Pramac ha già fatto la storia, in attesa di Valencia

Il weekend in Qatar si è concluso con la grande delusione per il risultato di Jorge Martin, frenato da una gomma probabilmente difettosa, ma il team Prima Pramac Racing può comunque esultare e festeggiare.

Infatti, si è laureato matematicamente migliore team del campionato MotoGP 2023. Un traguardo storico, dato che prima d’ora nessuna squadra non ufficiale ci era riuscita. Il patron Paolo Campinoti, Martin, Johann Zarco e tutti gli uomini del box devono essere orgogliosi del lavoro che hanno svolto.

MotoGP 2023, i risultati del team Prima Pramac Racing

La squadra toscana, che gode di una stretta collaborazione con Ducati e schiera due Desmosedici GP23 uguali a quelle della struttura ufficiale, ha conseguito risultati straordinari in questa stagione. Martin ha vinto quattro gare lunghe e ben otto sprint race, mentre Zarco ha trionfato per la prima volta in MotoGP in occasione della gara a Phillip Island (Australia). Lo spagnolo è salito sul podio anche in altre nove occasioni, mentre il francese in quattro.

E non si può non sottolineare il fatto che Jorge abbia lottato con il campione in carica Pecco Bagnaia per il titolo MotoGP. E sta ancora lottando per questo obiettivo, visto che in classifica li separano 21 punti e nell’ultimo gran premio a Valencia ha ancora la chance di coronare un grande sogno. Se ci dovesse riuscire, sarebbe qualcosa di storico: nessun pilota non ufficiale ha mai vinto la corona iridata MotoGP. Martinator sarebbe primo e ciò potrebbe anche proiettarlo al trasferimento nel team factory Ducati, ipotesi che i vertici ducatisti non hanno smentito pur avendo già contrattualmente confermato Enea Bastianini per il 2024.

La delusione per quanto successo in Qatar è stata enorme, però lo spagnolo e Prima Pramac Racing reagiranno sicuramente e daranno tutto nel GP della Comunità Valenciana presso il Circuit Ricardo Tormo. Speriamo di goderci uno spettacolo gradevole e senta intoppi stile Lusail.

Foto: MotoGP