Max Verstappen conquista la sua diciottesima vittoria in stagione, ma soprattutto la cinquantatreesima in carriera. L’olandese con il successo di Las Vegas si appaia a Sebastian Vettel al terzo posto nella classifica di tutti tempi per quanto riguarda i GP vinti. La gara di Max è stata tutt’altro che semplice, visto che ha dovuto scontare anche 5 secondi di penalità ai box, per aver portato largo alla partenza Charles Leclerc. Oltre a ciò, ci si aggiunge il contatto con George Russell che gli è costata la perdita di alcuni componenti dell’ala anteriore della sua RB-19. Nulla però ha impedito a SuperMax di continuare a sognare il successo. A dieci tornate alla fine il sorpasso vincente su Leclerc: nulla da fare contro il mastino olandese

Leclerc rovina la festa Red Bull giungendo alle spalle di Max Verstappen

La seconda piazza va a Charles Leclerc, che beffa all’ultimo giro Sergio Perez. Il monegasco compie una staccata magistrale e riesce a mettersi davanti al messicano. Leclerc non trova la vittoria ma sicuramente trova una grande iniezione di fiducia, figlia anche della Pole Position di ieri. Terzo quindi Perez, che non sarà felicissimo del finale ma va ribadito che ha rimontato il gruppo, sfruttando alla perfezione le due Safety Car. Il quarto posto è tutto per Esteban Ocon che con la sua Alpine che può ritenersi soddisfatto della sua prova. Davanti a Lance Stroll, che ha condotto una gara più pulita del compagno.

Quinto Carlos Sainz davanti a Lewis Hamilton. Il settimo posto è per George Russell che sembrava della partita del podio, sin quando non si è toccato con Max. Il britannico che ha causato l’incidente si è visto infliggere 5 secondi di penalità, tanto che da quinto al traguardo è scivolato settimo. Annotiamo anche, che tale contatto ha portato all’ingresso della Safety Car. La top10 e quindi la zona punti viene chiusa da Fernando Alonso e da un agguerrito Oscar Piastri, partito in fondo.

Nel corso del terzo giro un probabile cedimento sulla MCL60 numero 4, porta Lando Norris all’impianto molto brusco contro le barriere. Il britannico è costretto al ritiro ma per fortuna esce con le sue gambe dall’abitacolo e il tutto porta all’ingresso della prima Safety Car di giornata. Il ritorno a Las Vegas è stato un successo. La gara è stata molto piacevole, piena di colpi di scena. Ma soprattutto è stato un grande affare: 330 mila spettatori nel week end, il biglietto più economico costava 500 dollari!

Arrivo finale della Gara del GP di Las Vegas

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL)

2- CHARLES LECLERC (FERRARI) +2.0

3- SERGIO PEREZ (RED BULL) +2.2

4- ESTEBAN OCON (ALPINE) +18.6

5- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) +20.0

6-CARLOS SAINZ (FERRARI) +20.8

7- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) +21.7

8- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) +23.0

9- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) +25.9

10- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) +29.4

11- PIERRE GASLY (ALPINE) +34.2

12- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) +43.3

13- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) +44.8

14- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TOURI) +48.4

15- GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) +50.1

16- LOGAN SARGENAT(WILLIAMS) +50.8

17- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) +85.3

18- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI)

19- NICO HULKENBERG (HAAS) RITIRATO

20- LANDO NORRIS (MCLAREN) RITIRATO

Foto: Presa dai social Formula 1