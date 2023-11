“Fai che la perseveranza sia il tuo motore e la speranza il tuo carburante”, scriveva uno scrittore americano. Questa frase calza a pennello a Fabio Di Giannantonio, che spera con tutto se stesso di restare in MotoGP e lotta per riuscirci. Assieme a lui al box del Team Gresini c’è sempre l’ex campione del mondo Manuel Poggiali, coach ed ormai una delle colonne della squadra romagnola che commenta per Corsedimoto il week-end di Lusail.

“Per Gresini Racing è stato in generale un buon week-end lato MotoGP, entrami i piloti in prima fila sia per la sprint che per la gara lunga dimostra che eravamo comunque veloci. Il livello di competitività nell’ultima parte di stagione si è alzato notevolmente con entrambi i piloti per cui è un risultato di squadra molto importante che ci fa onore e conferma che stiamo lavorando bene. Chiaramente ci sono anche gli altri ed ottenere il miglior risultato possibile non è così semplice e scontato. Essere nel gruppo di testa per noi è un obbiettivo già molto importante, anche considerando quelli che erano gli obbiettivi d’inizio stagione”.

Manuel Poggiali è orgoglioso dei progressi di Fabio Di Giannantonio.

“Siamo molto contenti e chiaramente sono strafelice per Fabio: questo successo fa onore a lui ad a tutto entourage, in più gli da morale per l’ultima parte di stagione. Vincere era un obbiettivo che si era prefissato ed è riuscito a centrarlo con tanta, tanta, perseveranza. Il week-end era partito nel migliore dei modi fin dalle libere del venerdì e terminato altrettanto. Se pensiamo alle altre strutture con cui ci confrontiamo in MotoGP sono piccole grandi soddisfazioni”.

Ora appuntamento a Valencia

“Su queste basi, su questa onda che stiamo cavalcando, siamo pronti per l’ultima di Valencia. Sicuramente troveremo condizioni climatiche molto diverse. Passeremo dal caldo a temperature simili a quelle del resto d’Europa: speriamo non siano avverse. Per lo spettacolo, per i piloti e per noi dei team sarebbe bello correre in condizioni normali e non con pioggia, vento e freddo. Ci faremo trovare comunque pronti per quest’ultimo appuntamento stagionale”.

