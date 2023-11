MotoGP, anche Morbidelli critica Michelin: “Non ci dà mai risposte”

Non è stato un weekend semplice quello di Franco Morbidelli a Lusail. Nella FP2 ha ricevuto uno schiaffo da Aleix Espargaro, poi nelle Qualifiche non ha superato il Q1, nella sprint è arrivato quindicesimo e nella gara lunga sedicesimo. Aveva ben altre aspettative, soprattutto vedendo il buon passo che ha avuto il suo compagno di squadra Fabio Quartararo.

MotoGP Qatar, Morbidelli deluso dalle gomme

Il pilota romano è tra coloro che hanno avuto dei problemi con le gomme Michelin in Qatar: “La gara è stata molto strana – ha raccontato a Motosan.es – e ho girato più forte al mattino con le gomme usate di venerdì che con quelle nuove. Sono stato più lento di quanto mi aspettassi. Non mi piace dirlo, potrebbe essere stata colpa degli pneumatici“.

Morbidelli immaginava una gara diversa domenica, sentiva di avere il potenziale per poter fare decisamente meglio: “È frustrante fare un certo tipo di lavoro durante il weekend – spiega – e poi vedere tutto crollare. La moto non diventa inguidabile, ma peggiora tanto da perdere quei 3-4 decimi che in questa categoria ti catapultano in fondo allo schieramento“.

Michelin deve migliorare

Jorge Martin non è stato l’unico che domenica ha accusato dei problemi, anche se a lui era capitato pure venerdì. In generale durante il fine settimana di Lusail più piloti hanno avuto performance al di sotto delle loro aspettative.

Frankie è particolarmente deluso, anche perché ci tiene a finire bene la sua esperienza in Yamaha prima di salire sulla Ducati del team Pramac. Pure lui auspica che Michelin compia passi avanti per il futuro: “Me ne sono accorto al sesto o settimo giro – aggiunge – quando alla curva 5 la mia moto partiva in modo molto strano in ingresso. Quando hai questo tipo di dubbi sulle gomme, probabilmente qualcosa non va, ma non riceviamo mai una risposta da Michelin“.

Foto: Yamaha MotoGP