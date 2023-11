MotoGP, Bagnaia campione/3. Mamma Stefania: “Nessuna festa…”

A 22 giri dalla fine del Gran Premio di Valencia Francesco Bagnaia si è riconfermato campione MotoGP. Non era una vittoria scontata, Jorge Martin ha dimostrato di essere un osso molto duro. Ma nelle fasi iniziali il madrileno della Pramac viene condannato dal risucchio aerodinamico e una sbandata lo fa scivolare all’ottavo posto. Nel matto tentativo di rimonta finisce out e porta con sé nella ghiaia anche Marc Marquez. “Martin è stato risucchiato dalla scia e lì non ci si può fare nulla. Se mi avesse preso all’interno, mi avrebbe buttato fuori“, ha commentato Pecco al termine della sfida catalana.

Bagnaia campione del mondo MotoGP 2023

Nel box Ducati tirano un sospiro di sollievo dopo il ko di Martin, la vera festa esplode al termine della gara. Gli uomini in rosso invadono la sala stampa, accerchiano il campione di Chivasso tra urla, canti e inviti a pagare da bere. Ritornano le parrucche rosse, come un anno fa, poi la festa con il team e la cena serale. Francesco Bagnaia festeggia il terzo titolo mondiale (il primo in Moto2 nel 2018) al Ricardo Tormo con i genitori, i nonni, la fidanzata Domizia, tra sette mesi moglie, il capotecnico Cristian Gabarrini.

E poi ci sono le alte cariche della Ducati, a cominciare da Gigi Dall’Igna, che fino all’ultimo ha dovuto celare una certa imparzialità nella sfida con Jorge. “Pecco ha vinto gara e titolo, è il più forte, anche quando si tratta di tenere duro, che rappresenta una qualità molto importante e fondamentale. Sebbene Jorge probabilmente oggi sia in termini di velocità pure forse è il più rapido. Il problema di Pecco è che ha bisogno di mettersi in difficoltà per tirare fuori tutte le sue doti“.

Non poteva certo mancare l’a.d. Claudio Domenicali, che non ha mai nascosto il suo debole per Bagnaia. “Per me lui è molto speciale, anche se bisogna riconoscere che Jorge è fortissimo, in questo finale di campionato ha picchiato duro. Ma Pecco ha incassato e poi replicato, e questa chiusura è stata una pennellata alla Pinturicchio“.

La gioia di mamma Stefania

A Valencia sono arrivati anche i genitori del riconfermato campione MotoGP, papà Pietro e mamma Stefania Atzori. “Non ti abitui mai a momenti come questi, anzi, quest’anno è stata ancora più dura – racconta la madre a ‘La Gazzetta dello Sport -. Perché la lotta è stata molto più serrata, perché quest’anno ci sono anche le Sprint, dove Jorge si è dimostrato fortissimo, e perché Valencia è… Valencia“. Al sesto giro la caduta di Jorge Martin mette fine all’ansia dell’attesa e sancisce la vittoria finale del figlio. Ma la grande umiltà della famiglia Bagnaia frena l’entusiasmo in attesa del finale. “Non ho fatto nessuna festa in quel momento, perché non mi piace che sia finito perché il suo avversario è caduto. Però adesso lo posso dire, tutto questo è molto figo, anche perché vincere per due volte con il numero 1 non è un’impresa da poco“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon