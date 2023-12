Formula 1 e il suo canto di Natale per questo 2023  

Il giorno della Vigilia di Natale ci porta a fare un piccolo gioco, ricalcando uno dei più grandi libri della storia. Una celebre opera di Charles Dickens parla della notte prima di Natale vissuta dall’avido Ebenezer Scrooge. Il Canto di Natale di Dickens narra di tre fantasmi che si presentano nella notte. Accade per far capire gli errori commessi sino a quel momento a Scrooge. Noi ora, vogliamo fare una cosa simile, anche se il finale e la trama sono completamente differenti. Ora cercheremo di vedere il fantasma del Natale passato, quello del presente ed infine quello del futuro per quanto riguarda la Formula 1.

Il fantasma del Natale passato visita la Formula 1

Il fantasma del Natale passato mostra alla Formula 1 che ancora qualcosa manca rispetto a prima. Gli ascolti sono in aumento, anche se hanno subito un calo rispetto alla passata stagione. Il tutto nasce proprio per la mancanza dei sorpassi. Le regole dello scorso anno, avevano portato i GP ad essere più divertenti, grazie al fatto che le auto si superavano più facilmente meglio. Questo grazie al fatto che le monoposto che inseguivano si scaldavano di meno nel seguire l’auto davanti. Quindi riuscivano a sferrare l’attacco nel momento in cui si entrava in zona DRS. Il vantaggio era che dato inoltre dal fatto che l’auto superata aveva il tempo di riuscire a sferrare il controsorpasso.

Questo aveva reso la stagione 2022 molto più divertente, ma nella passata annata il titolo è stato archiviato con largo anticipo da Max Verstappen. Il massimo campionato automobilistico non ha di certo brillato riguardo riguardo la lotta iridata. Ecco perché, il fantasma del Natale passato ha mostrato di nuovo il fantastico finale 2021. Il sogno di tutti gli appassionati è quello che il titolo si possa giocare sino all’ultima bandiera a scacchi della stagione. Quest’anno sappiamo benissimo che così non è stato, ma anzi, a livello di vincitori è stato peggio del ’22.

Il Natale presente per questa Formula 1

Il fantasma del Natale presenta il conto alla Formula 1: il campionato concluso da poco è stato un monologo. La Red Bull ha dominato come non si vedeva da anni, la RB19 è stata molto più incisiva anche di una qualsiasi monoposto Mercedes degli ultimi anni. Questo ci sta, per carità, in questo sport vince chi riesce a lavorare meglio degli altri, soprattutto durante l’inverno, ovvero in fabbrica. Quindi i numeri visti in stagione ci possono stare, il fatto però, che a vincere sia stata una sola vettura, tranne in una singola occasione, può far storcere e non poco il naso ai tifosi della Formula 1. Gli appassionati sanno bene che la F1 va avanti per epoche di dominio, ma stavolta è stato troppo.

Verstappen e Sergio Perez si sono presi quasi tutto il bottino, con la Ferrari di Carlos Sainz che si è auto invitata a Singapore. Una stagione così è ovvio che non attira molti spettatori, soprattutto i più giovani che cercano di avvicinarsi a questo sport. Il problema va chiarito: non pesa tanto l’anno dei record della casa austriaca, ma la mancanza di continuità dei sorpassi che ci doveva essere con i nuovi regolamenti. Lo scorso anno, nelle posizioni dietro soprattutto, i duelli sono stati molteplici. Quest’anno invece, anche nelle posizioni meno nobili si è assistito a trenini, con le auto non riuscivano a sorpassarsi se non grazie al DRS. Si spera che nel ’24 possa andare tutto diversamente.

Il fantasma del Natale futuro: che sarà nel 2026?

Il fantasma del Natale futuro lo sa, come lo sa la Formula 1 e i suoi appassionati, ovvero, che è impossibile pensare ad un cambio di trend nei prossimi due anni. La data del cambiamento dovrà essere il 2026, quella delle nuove regole che porterà anche nuovi e vecchi marchi a riaffacciarsi nel massimo campionato. Nel 2024 il fantasma potrebbe far capire alla Formula 1 che forse un po’ più di battaglia sarebbe gradita, sperando che la Red Bull non sia così dominante nell’arco di tutta la stagione. Il trionfo anche di altri marchi renderebbe più appetibile il prodotto verso gli appassionati. La conclusione che sicuramente tirerà sia il fantasma che la Formula 1 sarà: il tutto dipenderà da come le scuderie rivali riusciranno a creare una monoposto in grado di dare del filo da torcere ai vincenti. Quindi l’augurio è che tutti i team lavorino sodo questo inverno. I nove team inseguitori sono costretti ad inseguire: sarà un lavoro molto duro.

FOTO: social Formula 1