MotoGP, ultimi test privati Honda a Jerez: sono già al lavoro!

di Marc Seriau/paddock-gp

Il test team Honda ha svolto dei test privati a Jerez martedì e mercoledì scorsi, con Stefan Bradl e Tetsuta Nagashima in sella. Ricordiamo che quest’ultimo era assente all’ultimo test ufficiale di Valencia, lasciando così ai piloti ufficiali Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco e Takaaki Nakagami la scoperta del prototipo 2024. Un prototipo particolarmente apprezzato da Joan Mir che vede in questa bozza testata un solo giorno il primo vero passo avanti compiuto dalla Honda dal suo arrivo.

“Sono molto felice. Questo ha un potenziale diverso! È un po’ più lunga e pesa meno. Sì, è la realtà, ma è un primo passo per avere una moto competitiva.”

La RC213V 2024 è quindi più lunga, come la 2022, ma grazie anche ad una sostanziale riduzione (si parla di 7 chili) riesce ad essere più maneggevole (forse hanno lavorato anche sull’angolo di sterzo). E se questa versione del motore non ha convinto il maiorchino, i miglioramenti sembrano sostanziali, confermati anche da Takaaki Nakagami.

“Il miglioramento del grip, dove abbiamo sofferto, è un netto passo avanti. Poi la guidabilità della moto è diversa perché pesa meno, quindi diventa un po’ più facile da guidare. Il motore non è fantastico, no. Non è la cosa migliore che hanno portato. Penso che sia una delle cose che miglioreranno a Sepang. Ma posso dire che sono felice.”

Il motore è il DNA di Honda, la parte ciclistica (e il pilota) sono da tempo considerati accessori dalla casa giapponese. Con le recenti concessioni ottenute, quest’ultimo, ultimo in classifica, potrà “darsi alla pazza gioia”. Ben 260 gomme per tutte le prove che desidera, anche con i piloti ufficiali, su qualsiasi circuito, oltre ad avere 5 wild card e soprattutto 2 più motori per completare la stagione, il cui sviluppo non è più congelato! Se HRC non ce la fa in questo modo…

Honda, i test privati a Jerez

Purtroppo a Jerez la temperatura non ha superato i quindici gradi e nell’ultimo giorno è arrivata anche la pioggia. Questo però non ha impedito ai collaudatori di provare alcune novità, tenendo conto dei commenti dei piloti ufficiali a Valencia. Stefan Bradl ha già provato un nuovo motore in Andalucia? Nessuno lo sa, il circuito andaluso affittato dalla Honda è stato una fortezza per quattro giorni.

In questo brevissimo video possiamo osservare un assetto piuttosto basso della moto in rettilineo, molto diverso dalla posizione vista in pit lane a Valencia.

Per il resto, a occhio nudo non si nota nessuna modifica, anche nella foto di apertura, presa da un breve video social pubblicato da Stefan Bradl. La moto corrisponde a quelle osservate a Valencia, con le fiancate in stile Aprilia e lo spoiler in stile automobilistico. Poi, salvo un malaugurato errore, è ovvio che i social network non sveleranno la minima novità, il che non significa che alcune non siano state provate…

Per saperne di più però bisognerà attendere lo shakedown che si terrà dall’1 al 3 febbraio a Sepang, in Malesia, prima dei test ufficiali che si svolgeranno dal 6 all’8 febbraio sullo stesso circuito. Il secondo e ultimo test pre-campionato 2024 si svolgerà poi a Losail in Qatar il 19-20 febbraio, prima del primo Gran Premio dell’8-10 marzo sullo stesso circuito.

VIDEO Stefan Bradl, ultimo test Honda del 2023

L’articolo originale su paddock-gp