MotoGP, Aleix Espargaró mette il turbo: “È il mio Sogno”

Aleix Espargaró non può ritenersi particolarmente soddisfatto per l’esito dell’ultima stagione MotoGP. La sesta posizione in classifica finale non è il risultato atteso all’inizio del campionato, ma dalla sua parte ha incassato due vittorie. La prima a Silverstone e l’altra a Barcellona, davanti al pubblico di casa dove è salito sul gradino più alto del podio anche nella Sprint. Le prime gare del 2024 saranno fondamentali per decidere il suo futuro, anche se tutto lascia pensare che il 34enne di Granollers non appenderà il casco al chiodo proseguirà l’avventura con Aprilia.

Un’altra Porsche nel box di Aleix

Da alcuni anni Aleix Espargaró è un accanito frequentatore dei social, dove solitamente condivide la sua vita fuori dal paddock della MotoGP. Grandissimo appassionato di ciclismo, coltiva anche l’hobby delle auto sportive. Nel suo garage privato può vantare molti gioiellini a quattro ruote, tra cui Ferrari e Lamborghini. La sua predilezione sembra orientata verso il marchio tedesco Porsche, avendo già una Cayman GT4 RS da 500 CV e una 992 GT3 RS del 2023.

In un posto su Instagram svela un retroscena molto interessante della sua vita. “Non è un’auto, è il mio Sogno“, premette il pilota Aprilia. “Il mio sogno è sempre stato quello di vincere una gara in MotoGP, quando ho firmato per la Suzuki volevo comprare l’auto dei miei sogni, una 993 Turbo. Poi mia moglie Laura mi ha detto che qualcosa di così speciale non aveva senso in quel momento“. A quel punto i due coniugi hanno fatto una promessa: il nuovo acquisto sarebbe arrivato dopo il primo successo. “Durante questi anni sono arrivato a dubitare che ce l’avrei fatta. Il giorno dopo aver vinto in Argentina abbiamo iniziato questo progetto e oggi ho già realizzato il mio sogno“.

Una 993 Turbo personalizzata

I tempi erano maturi per acquistare una Porsche 993 Turbo curata nei minimi dettagli, come dimostra nelle immagini sui social. A cominciare dalla targa “DREAM” fino alle ruote classiche e sportive, le sospensioni ribassate, rivestimenti interni personalizzati e rivestiti in fibra di carbonio. Uno dei dettagli più sorprendenti è sicuramente la fascia sul cruscotto con la scritta “dream”, il suo numero in MotoGP e la data della sua prima vittoria a Termas de Río Hondo: 03-04-2022.

Non solo eleganza e raffinatezza, la Porsche 993 Turbo di Aleix Espargaró è un concentrato di potenza, grazie al motore biturbo da 3,6 litri capace di erogare di serie 408 CV. Una pagina di vita personale che l’alfiere Aprilia ha voluto condividere con i suoi fan in questi giorni lontano dalle piste.

