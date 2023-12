Pasini Racing Team punta su una conferma per la prossima stagione. Gionata Barbagallo, classe 2010 di Caslino d’Erba (Como), al debutto quest’anno nella classe PreMoto3 del CIV, ha ufficialmente rinnovato anche per il 2024. Accanto al futuro rookie Leonardo Martinazzi quindi c’è il rinnovo del “più esperto” Barbagallo, che quest’anno s’è portato a casa il primo podio di categoria ed il 5° posto in campionato. Anche se in certo senso possiamo definirli tutti debuttanti, vista la grande trasformazione che subirà l’attuale PreMoto3. Il Pasini Racing Team quindi abbandona le 2WheelsPoliTO per le nuove Honda NSF250R, uguali per tutti i ragazzi della categoria.

Barbagallo-Pasini Racing per la nuova sfida

“Dopo un grandissimo esordio in PreMoto3, Gionata Barbagallo continuerà il suo cammino con il Pasini Racing Team anche per la stagione 2024!” La squadra bresciana annuncia così il suo secondo pilota per il prossimo campionato. Dopo un anno trionfale soprattutto grazie a Edoardo Liguori, ultimo campione della PreMoto3 attuale, si volta pagina. Per modo di dire, visto che sia Barbagallo che Martinazzi sono piloti cresciuti “in casa”, in progressione quindi sempre nella stessa struttura. “In questa stagione [Barbagallo] è cresciuto molto, con quel podio di Misano e varie Top-5. Siamo sicuri che ci divertiremo con le nuove Honda NSF250R! Manca sempre meno all’inizio della stagione e noi siamo carichi a molla!”

Foto: Pasini Racing Team