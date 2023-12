CIV 2024, nuovi annunci: una conferma e due esordi in PreMoto3 e Moto3

La stagione 2024 del Campionato Italiano Velocità (CIV) scatterà il 6-7 aprile prossimi al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ma nel frattempo si è in pieno periodo di annunci per la stragrande maggioranza delle squadre al via. Resi noti i primi accordi nel corso dei giorni passati, più recentemente si è registrata un’altra serie di annunci. Senza particolari sorprese in tal senso.

Bucci Moto rinnova con Borrelli

Certamente non in casa Bucci Moto Factory Team. Al fianco della new entry Enrico Dal Bosco, la formazione dell’omonimo Claudio Bucci ha confermato Cristian Borrelli anche per il CIV PreMoto3 2024 (come ci aveva già anticipato a Imola). Categoria attesa alla rivoluzione tecnica con l’introduzione delle medesime Honda NSF 250 R per tutti i partecipanti in stile Talent Cup. Terzo classificato in campionato nonché miglior rookie della passata stagione con 5 podi all’attivo, il Talento Azzurro FMI cercherà di far suo il titolo alla luce delle ottime premesse emerse in questo 2023.

Pasini Racing promuove Martinazzi

Restando in PreMoto3, non desta particolari sorprese neanche l’ingaggio di Leonardo Martinazzi da parte del Pasini Racing Team. Con il Campione in carica Edoardo Liguori passato all’AC Racing Team per il FIM JuniorGP World Championship 2024, la compagine bresciana ha deciso di puntare di fatto su un talento della propria “cantera”. Atteso al debutto sulle ruote alte, nel 2023 il piccolo “Leon” ha preso parte alla FIM MiniGP Italy Series 190 (nel contesto del CIV Junior) mediante una partnership siglata tra il Team 74 di Kevin Calia e lo stesso Pasini Racing, concludendo ottavo nella classifica generale.

CIV, nuova sfida per Baldi

L’unica effettiva novità di questo lotto di annunci riguarda Samuele Baldi. Dopo aver esordito nel CIV PreMoto3 2023 sotto le insegne del Niba Racing Team e il supporto della Scuderia Brevo, annoverando svariati piazzamenti in zona punti, la prossima stagione lo vedrà migrare coi medesimi colori nel CIV Moto3. Per il giovane pilota campano, dai trascorsi nel CNV Motoasi e Aprilia Sport Production con tanto di partecipazione alla FIM MiniGP World Series 2021, una chance da non lasciarsi sfuggire.