Moto3: Edoardo Liguori, la nuova sfida “È la cosa giusta da fare”

Sarà una stagione 2024 davvero ricca di novità. Come ufficializzato di recente, Edoardo Liguori debutterà nella Moto3 del JuniorGP con AC Racing: nuovo team, nuova moto ed anche nuove gomme, visto che dovrà conoscere le Pirelli. Si è chiuso quindi un quadriennio emozionante con Pasini Racing Team, con cui Liguori ha conquistato quest’anno il tricolore PreMoto3, parallelamente all’impegno in ETC sempre insieme. Ma per il romano classe 2008 è già tempo di pensare al futuro, alla nuova sfida da affrontare.

Edoardo Liguori, scelta fatta per il 2024.

Ho scelto AC Racing e la Moto3, per me la giusta cosa da fare adesso. Sono stato un po’ indeciso, ma alla fine è meglio andare subito in Moto3 e fare esperienza. L‘altra idea, rimanendo con Pasini Racing, era ripetere la Talent e fare il passaggio l’anno dopo, ma avrei avuto più difficoltà rispetto ai miei avversari, già con una stagione di esperienza.

Si chiude un periodo importante con Pasini Racing.

Sono rimasto con loro per quattro anni, quindi mi ero affezionato parecchio alla squadra… Non è stata una scelta facile.

L’anno prossimo quindi passi in AC Racing.

La squadra crede in me e mi metteranno a disposizione il meglio, poi ci dovrò pensare io a dare il massimo, a crescere sempre di più durante la stagione. Ora è presto per parlare di risultati, ma chiaramente l’obiettivo sarà arrivare in alto.

Edoardo Liguori, sarà un 2024 ricco di novità. Secondo te quale può essere la “parte” più difficile?

Team nuovo, moto nuova, gomme nuove… Secondo me può essere la moto, soprattutto l’adattamento all’inizio.

Come ci si prepara per una nuova categoria? Per ora cosa farai?

Ho preso un 600, mi hanno detto che per la Moto3 è il migliore allenamento. In palestra sto facendo un lavoro di forza soprattutto nelle gambe. Dovrò anche mettere su un po’ più di massa muscolare perché per la Moto3 sono sottopeso. Non ci si ferma, devo prepararmi bene.

