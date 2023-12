Supersport, Yari Montella “Nel 2024 ci potremo divertire”

Tre giorni in pista a Valencia per spezzare la routine. Yari Montella è andato ad allenarsi in Spagna con il Team Barni. Il pilota campano è un serio professionista ma anche un super appassionato e starebbe sempre in moto e così ha colto l’occasione per girare un po’ prima delle feste. La sua stagione 2023 nel Mondiale Supersport ha avuto tante sfumature diverse: dalle più cupe con i vari infortuni alle più brillanti con i cinque podi. Il bilancio è comunque positivo e gli è valso la riconferma per il prossimo anno.

“Sono stato a Valencia per chiudere l’anno in bellezza – racconta Yari Montella a Corsedimoto – sono state giornate di allenamento no-stress, per non stare fermo e macinare chilometri. Non salivo in moto da un po’ avevo voglia di andare a girare in pista. Abbiamo usato una moto d’allenamento. Fisicamente sto bene, la frattura si è saldata al meglio. Avevo preso qualche chilo a fine stagione perché mi ero fermato un po’ e mi ero concesso qualche sfizio ma ci sta tutto. Già sto tornando in forma”.

Come valuti la tua stagione 2023?

“Purtroppo è iniziata con la frattura della clavicola in Australia, ci sono stati dei problemi per infortuni ma da Misano ci siamo ripresi ed a Portimao abbiamo dimostrato di poter lottare veramente per la vittoria. Abbiamo dimostrato di poter essere veramente competitivi. Non saprei che voto dare a questa stagione però sono soddisfatto. Durante l’anno ho fatto un bello step, anche a livello fisico e mentale. Ringrazio di cuore tutto il team ma anche i ragazzi che collaborano con me da casa”.

Yari Montella, quali sono le tue aspettative per il prossimo anno?

“Tra me e il team Barni si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca. Abbiamo lavorato molto bene e sono convinto che ci potremo divertire. Chiaramente l’obbiettivo è cercare di lottare per il titolo mondiale ma il livello è molto alto. Credo che se riusciremo a sfruttare al meglio il potenziale della Ducati potremo certamente dire la nostra”.

Chi vedi come favoriti?

“Secondo me a livello di moto, Ducati a parte, quelle che potrebbero fare la differenza sono le MV Agusta e con un anno in più d’esperienza potrebbero puntare veramente in alto. Tra i piloti il super favorito è certamente Stefano Manzi, l’unico che quest’anno è riuscito a battere diverse volte Nicolò Bulega. Poi da tenere occhio Schrotter, Tuuli, Huertas, Baldassarri se torna in Supersport, e tanti altri. Come io ho indicato loro come possibili favoriti, mi piace pensare che loro possano fare il mio nome”.

Come trascorrerai le feste?

“Non farò nulla di particolare. A Natale e Capodanno starò con la famiglia e gli amici poi testa bassa a lavorare sodo in vista della prossima stagione”.

Foto social