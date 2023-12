MotoGP, Espargaró difende Martin: “Frase senza malizia”

Aleix Espargaró e Jorge Martin vivono entrambi in Andorra e sono legati da una profonda amicizia, in pista e fuori, così da definirsi “fratelli”. Tanto che il pilota MotoGP dell’Aprilia è intervenuto sui social per difenderlo dalle critiche che gli sono piovute in seguito ad un intervento in Tv. Mentre ad alcuni è sembrata una frase maliziosa con toni omofobici, per altri si tratta di un’espressione popolare spagnola senza alcuna malizia.

La frase di Jorge Martin

“Ecco, l’ultimo frocio“, è stata la frase popolare che è costata una pioggia di critiche al pilota spagnolo. Più precisamente, Jorge Martin ha cercato di spiegare i pericoli che comporta salire su una MotoGP: “Abbiamo molto rispetto, stiamo rischiando la vita e può essere pericoloso… Ma ecco, ecco l’ultimo…“, ha detto ridendo. Parole che hanno spinto diversi detrattori a puntare il dito sul madrileno, accusandolo di omofobia. Ma Aleix Espargaró non ci sta ed è intervenuto sui social a spada tratta in favore dell’amico, postando un frammento del libro ‘Non me ne frega niente’, scritto dall’americano Mark Manson. Un best-seller da 20 milioni di copie vendute, dove l’autore fornisce tante chiavi teorico-pratiche per migliorare le avversità e lasciare da parte il bisogno di essere sempre felici .

La difesa di Aleix Espargaró

Il riferimento sembra fare al caso del vicecampione MotoGP. “Questa potrebbe essere la prima volta nella storia umana che ogni gruppo demografico si sente ingiustamente vittimizzato contemporaneamente. Tutti cavalcano l’indignazione morale che ciò porta con sé“, si legge nel primo paragrafo della pagina condivisa. Senza citarlo direttamente, Aleix si esprime a favore del pilota Pramac. “Il nostro mondo è pieno di guerre, povertà, corruzione, di chi governa al massimo. Ma quello per cui facciamo più rumore e ci indigniamo è perché un “bambino” ha pronunciato una frase senza alcuna malizia in un programma televisivo rilassato e perfino comico“.

Espargaró non ha esitato a rispondere ad uno dei commenti che proclamavano un presunto boicottaggio da parte della stampa nei confronti di alcuni piloti. Molto obiettiva la risposta dell’alfiere di Granollers. “Non si tratta di boicottare, ma secondo me commettono un grosso errore, dato che non sono nativi spagnoli. Quindi non possono comprendere appieno la situazione“.

