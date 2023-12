Moto3, Edoardo Liguori con AC Racing nel JuniorGP 2024

Il campione italiano PreMoto3 ha ufficializzato i suoi programmi per il 2024. Edoardo Liguori infatti, dopo un anno in ETC, debutterà nella categoria Moto3 del JuniorGP con i colori del team AC Racing. Una nuova ed interessante sfida per Liguori che, dopo aver salutato il Pasini Racing Team, diventa parte della squadra guidata da Alessandro Cassinari e Riccardo Rama, che aveva già annunciato l’ingaggio del pilota spagnolo David Gonzalez per la classe ETC.

Liguori, da Pasini Racing ad AC Racing

“Grazie di tutto Edoardo! Assieme abbiamo lottato, abbiamo sofferto ed abbiamo gioito. Dopo 4 anni di successi le nostre strade si dividono. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro.” Così la squadra tricolore ha salutato Liguori, con cui in questa stagione, oltre alla sfida ETC, ha soprattutto festeggiato il titolo tricolore nell’ultimo anno della PreMoto3 attuale, prima della rivoluzione del 2024.

Come detto, nella prossima stagione “Edos” farà il salto di categoria con i colori AC Racing, che l’ha salutato così: “Il benvenuto in famiglia a Edoardo Liguori, che nel 2024 difenderà i nostri colori in JuniorGP Moto3. Siamo certi che insieme cresceremo e ci toglieremo delle belle soddisfazioni.”

Foto: AC Racing