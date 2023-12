MotoGP, Brad Binder autocritico: “Troppi errori, il mio piano era vincere”

Brad Binder ha chiuso il campionato MotoGP 2023 con il quarto posto assoluto, vincendo due sprint e salendo sul podio in altre dieci occasioni. È stato il “primo degli altri”, dato che in classifica generale ha davanti tre colleghi Ducati.

Sicuramente ha confermato che nelle sue giornate migliori piò essere un osso duro per tutti, dato che non si tira indietro nei duelli e appena ha una minima occasione prova il sorpasso. Talvolta, però, ha anche esagerato e sbagliato, buttando via punti e infastidendo qualche avversario.

MotoGP, Binder non felicissimo del suo rendimento

Ripercorrendo il 2023, il pilota sudafricano ha ammesso di non essere particolarmente soddisfatto e di aver sbagliato un po’ troppo: “Mi aspettavo molto di più da questa stagione. Avevamo il potenziale per fare di più – riporta Motorsport-Total.com – ma ho commesso troppi errori. Ho sprecato tante opportunità. Ho avuto alti e bassi, la sensazione è che si potesse fare di più”.

Anche se riconosce di non essere stato esente da errori, Binder guarda anche gli aspetti positivi: “Non ho vinto domenica, ma ho conquistato due vittorie nelle sprint. Comunque il quarto posto in campionato è un buon miglioramento rispetto allo scorso anno, quando sono arrivato sesto”.

KTM in crescita: nel 2024 la svolta finale?

Brad ha un po’ di rammarico perché ha toccato con mano quanto KTM sia migliorata e pertanto ritiene che con il livello raggiunto dalla RC16 si potesse ambire a risultati migliori: “L’anno scorso ero consapevole del punto in cui ci trovavamo e volevo assicurarmi di finire le gare nel modo migliore possibile. Quest’anno volevo vincere, sono stanco dei piazzamenti. Ecco perché mi sono impegnato particolarmente. E le cadute sono il risultato di questo”.

KTM lavora sodo per essere vincente in MotoGP e le idee sono molto chiare per il futuro: “Vogliamo migliorare leggermente in ogni area – spiega – e se ci riusciamo avremo le carte in regola per lottare per la vittori. Ci serve più grip nel massimo angolo di piega, questo è l’aspetto in cui possiamo migliorare maggiormente”.

Lottare per il titolo sarà l’obiettivo nel 2024, anche se Binder confessa una cosa: “Il mio piano era lottare già quest’anno. Sto guidando bene, non sono mai stato così in forma”. Insomma, il sudafricano crede molto in sé stesso e spera di avere una RC16 che gli permetta di puntare alla corona iridata della MotoGP.

Foto: KTM Factory Racing