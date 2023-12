Il monomarca Yamaha diventa R3 Blu Cru FIM World Cup

Il monomarca giovanile Yamaha continua a crescere e sta diventando il principale trampolino di lancio per i giovani che sognano un futuro nelle derivate di serie. Dopo tre anni molto positivi, nel 2024 si svolgerà la Coppa del Mondo FIM Yamaha R3 bLU cRU, insieme a sei round del Mondiale Superbike. In questo modo i ragazzi possono iniziare già a conoscere le piste e condividere il paddock assieme ai grandi campioni. I migliori approdano poi alla categoria superiore: fino ad oggi il Mondiale 300. L’organizzatore, Gianluca Montiron, ci svela il segreto del successo di questo campionato.

“In tre anni è cresciuto tanto e velocemente – racconta a Corsedimoto – ora l’età si è abbassata ed è aumentato il livello. Le moto sono tutte uguali, i ragazzi sono seguiti da uno staff qualificato, noi cerchiamo di mettere al servizio dei giovani la nostra esperienza internazionale, le gare si svolgono su piste diverse e quindi anche in condizioni climatiche totalmente differenti e credo che siano tutti fattori molto importanti. Le gare da noi sono sempre molto combattute, i ragazzi si abituato nei corpo a corpo ed arricchiscono il loro bagaglio di esperienza”.

Costi accessibili

“Chiaramente il motociclismo è uno sport costoso, inutile negare l’evidenza. Però abbiamo fatto il massimo sforzo per rendere questa categoria accessibile alle famiglie, per incentivare l’attività di base. abbiamo cercato di mantenere i costi contenuti: nel 2024 saranno gli stessi della scorsa stagione ed è con la formula della rata mensile quindi i genitori dei ragazzi non devono pagare tutto subito ma l’importo è spalmato nel corso dell’anno. Credo che anche questa sia una buona soluzione”.

Emiliano Ercolani al Mondiale 300

“Emiliano è approdato di diritto all’Europeo dopo aver vinto la Superfinale l’anno precedente: ha vinto il campionato 2023 e compre premio c’era proprio la partecipazione al Mondiale. Nelle prime gare stagionali era partito subito molto forte poi da metà campionato in poi i suoi avversari hanno avuto uno ste di crescita importante ed Emiliano Ercolani si è dovuto sudare il titolo ma ce l’ha fatta. L’anno prossimo sarà nel Mondiale e ci sarà anche l’indonesiano Aldi Satya Mahendra che nel 2023 aveva corso a Most come wildcard vincendo gara-1 a conferma della validità del nostro campionato. Nel Mondiale 300 quest’anno c’erano 7 ragazzi cresciuti nel nostro campionato”.

2025 la entry class Mondiale cambia faccia?

“Si parla da tempo di una nuova classe con moto bicilindriche e vediamo cosa succederà. Nel caso il vincitore della Coppa del Mondo FIM Yamaha R3 bLU cRU 2024 al posto di correre nella 300 gareggerà in quella categoria: tanto meglio. In 300 sono sempre tutti full gas, se gareggeranno su moto performanti può essere solo positivo, imparano di più e ciò avvalora ulteriormente il nostro lavoro”.

Foto YamahaRacing