Emiliano Ercolani al Mondiale Supersport 300 “Punto subito al top”

Mirko Gennai, Bruno Ieraci, Marco Gaggi, Matteo Vannucci ma anche Elia Bartolini ed Emiliano Ercolani. Saranno davvero tanti i piloti italiani che punteranno in alto nel prossimo Mondiale Supersport 300. Ercolani e Bartolini non hanno ancora ufficializzato il team ma dovrebbero gareggiare entrambi su delle Yamaha, preparare da strutture altamente professionali. D’altra parte Emiliano ha guadagnato la promozione nel Mondiale 300 vincendo proprio il Campionato Europeo Yamaha R3 Blu Cru ad appena 18 anni (leggi qui).

Il giovanissimo pilota romagnolo debutterà dunque sulla scena iridata ma non nel paddock della Superbike visto che il monomarca giapponese si è svolto in concomitanza di alcuni round della SBK. Tra l’altro Emiliano Ercolani va ancora a scuola, sta frequentando l’ultimo anno all’ ITI di Rimini.

“Quanto sarebbe bello il prossimo anno diplomarmi a scuola e laurearmi poi campione del mondo – dice Emiliano Ercolani a Corsedimoto – sarebbe veramente un sogno. Io mi sto preparando al meglio in entrambi i settori e mi sto già allenando per la prossima stagione. Non lo nego: punto a vincere. Sarò al primo anno ma cercherò di andare subito forte e lottare per le primissime posizioni. Vorrei fare un anno al top in 300 per andare poi in Supersport ed in Superbike”.

Conosci già un po’ il campionato?

“A livello di piste, le uniche in cui non ho girato sono Aragon, Jerez e Most. Ho già corso in 300 in alcune gare del CIV tra l’altro me l’ero anche cavata abbastanza bene, con il secondo posto a Misano quest’anno. Nel Mondiale incontrerò diversi piloti che avevo già sfidato al CIV più Elia Bartolini, tra l’altro mi fa molto piacere che ci sia perché è un pilota che arriva dal Mondiale Moto3 ed è davvero forte”.

Cosa temi di più nel passaggio dall’Europeo Yamaha R3 Blu Cru al Mondiale 300?

“L’Europeo Yamaha era un monomarca e le moto erano tutte praticamente uguali. Nel Mondiale 300 mi dovrò scontrare anche contro piloti su mezzi che hanno qualcosina di più a livello di potenza, tipo la Kawasaki che è una 400 e la KTM che è una 390. In termini di velocità e motore in teoria sono un po’ avvantaggiati però io sono convinto che faremo bene con la Yamaha R3 e riusciremo a colmare quel gap. Le R3 sono sempre andate forte in 300 e io ce la metterò veramente tutta”.

Che voto daresti al tuo 2023?

“Non saprei, direi un otto o un otto e mezzo. Ero partito subito molto forte, meglio di quanto mi aspettassi, vincendo le prime gare. Poi verso metà stagione ho lasciato per strada un po’ di punti tra qualche errore mio e qualche episodio sfortunato. Avevo però un bel vantaggio in classifica e sono riuscito a vincere il campionato”.

Foto Yamaha Racing