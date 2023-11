CIV Superbike, Lorenzo Zanetti fuori dal team Broncos

“Confermo che Lorenzo Zanetti non correrà per noi nel 2024” Il team manager del Broncos Racing Team Luca Conforti, contattato da Corsedimoto, conferma le indiscrezioni circolate nell’ultimo mese. “Gareggeremo nel Campionato Italiano Superbike con Roberto Mercandelli ed è molto molto improbabile che avremo una seconda moto in SBK”.

Roberto Mercandelli arriva direttamente dal CIV Supersport, deciso più che mai a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista (leggi qui).

Lorenzo Zanetti ed il Team Broncos collaboravano assieme da tanti anni, nulla è per sempre quindi ci sta che siano giunti al divorzio, al di là dell’episodio accaduto dell’ultimo round del CIV. Certo è che non ci sarebbe potuto essere un finale più amaro ed un titolo italiano più triste, sia per il pilota che per la squadra. La gara di Imola ha lasciato dietro una scia di polemiche più scivolose dell’olio in pista perso da un motore fuso.

Quale sarà il futuro di Lorenzo Zanetti?

È estremamente improbabile pensare di vederlo al CIV su una Ducati anche perché, ad oggi, le uniche moto di Borgo Panigale certamente presenti sono quelle di Barni e quella di Broncos. A prima vista non ci sono tanti posti disponibili nei team di riferimento. Nuova M2 ha già confermato da tempo Luca Bernardi e Samuele Cavalieri, DMR dovrebbe avere le Yamaha con Alessandro Delbianco e forse Riccardo Russo, Improve punterà ancora su Luca Vitali, Penta probabilmente su Kevin Manfredi, Keope sta lavorando per restare al CIV con una Yamaha ma è difficile che possa puntare su Zanetti. Restano i vari team di seconda fascia ma un campione italiano in carica ha ben altre ambizioni. Ora bisognerà capire se arriverà qualche squadra interessante dal National Trophy ma è possibile che Zanetti debba focalizzarsi in futuro su altri campionati.

Lorenzo Zanetti resta sul vago “A breve definirò i programmi, tra qualche giorno si saprà”.

Foto: Bonora Agency da social Broncos