MotoGP, Pecco Bagnaia: il +21 su Jorge Martin non lo rilassa

Come nel 2022, il titolo MotoGP si assegnerà a Valencia e c’è un’altra volta Francesco Bagnaia come leader la classifica. Ha 21 punti di vantaggio su Jorge Martin e potrebbe laurearsi campione già nella sprint race, se riuscisse a guadagnarne 4 sul rivale. Sicuramente lo spagnolo dovrà rischiare di più, mentre Pecco ha del margine per poter un po’ gestire. Sarà interessante vedere l’atto finale del campionato a Valencia.

MotoGP Valencia, la carica di Bagnaia

Il pilota ufficiale Ducati conferma che, nonostante una classifica favorevole, non vuole abbassare l’attenzione: “Dopo il GP del Qatar arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge. Sicuramente ci danno un po’ più di respiro, ma non sono ancora abbastanza per rilassarci completamente. Valencia è una pista dove siamo stati veloci in passato e dove abbiamo il potenziale per fare bene“.

Bagnaia ha confermato di avere la mentalità di sempre per questo fine settimana, non vuole cambiare qualcosa: “Il nostro approccio al weekend non cambierà rispetto alle altre gare. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: lavoro bene fin dalla prima sessione di venerdì e cerco di lottare per la vittoria in gara. Sono tranquillo e non vedo l’ora di scendere in pista per l’ultimo atto di questa stagione“.

Bastianini vuole chiudere bene

Sicuramente l’attenzione è rivolta a Pecco, ma in Ducati sperano che anche Enea Bastianini concluda positivamente la stagione MotoGP 2023: “È stato un anno davvero complicato per noi e mi piacerebbe chiuderlo nel migliore dei modi. Lo scorso fine settimana in Qatar abbiamo impiegato molto tempo per trovare il nostro ritmo. Venerdì eravamo fuori dalla Q2 a causa delle bandiere gialle, sabato mattina sono stato bloccato in Q1 da un altro pilota, ma in ogni caso non avevo lo stesso passo degli altri. Poi domenica, nella seconda metà di gara, il mio feeling è cambiato e sono riuscito ad avere un passo competitivo“.

Bastianini è stato molto veloce nella seconda metà della corsa di domenica, un netto cambio di ritmo che un po’ lo ha sorpreso e che vuole comprendere: “La squadra sta lavorando in questi giorni per capire il perché. A Valencia cercheremo di essere veloci già dalle prove libere di venerdì“. Vedremo se magari potrà anche essere di aiuto a Bagnaia nella lotta contro Martin.

Foto: Ducati