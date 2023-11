CIV SBK, Roberto Mercandelli “Avevo bisogno di nuovi stimoli”

Roberto Mercandelli volta pagina. Dopo una lunga carriera nel CIV Supersport, l’anno prossimo gareggerà per la prima volta in Superbike con Broncos, il team campione italiano in carica della categorica. Il trentenne lombardo nel 2023 era uno tra i favoriti del CIV SSP NG ma la sorte gli ha voltato le spalle. Gli episodi sfortunati sono stati veramente tanti e di ogni tipo. Al Mugello poi si è infortunato alla schiena ed ha dovuto saltare il round di Imola. In passato Roberto Mercandelli aveva già gareggiato sui 1000 ma in Superstock nel 2016 e mai in Superbike. Negli ultimi anni era diventato uno tra i piloti di riferimento del CIV Supersport collezionando regolarmente vittorie e podi.

Roberto Mercandelli, prima di tutto, come stai?

“Mi sto riprendendo bene dall’infortunio. Ho iniziato la riabilitazione e gli allenamenti. Sarà particolarmente importante la preparazione invernale tra il passaggio di categoria ed il campionato che inizierà un mese prima rispetto al 2023”

Perché hai scelto di approdare al CIV Superbike?

Dopo l’incidente del Mugello mi ero posto varie domande sul futuro ed avevo anche pensato di smettere di correre. La stagione era stata sfortunatissima e non avevo più gli stimoli giusti per continuare in Supersport. Era arrivato il momento di una svolta importante. Avevo voglia di nuove sfide e sono molto felice di approdare in Superbike con il team Campione d’Italia e probabilmente la moto migliore del campionato. Sono motivatissimo di lanciarmi in questa avventura”.

Quali sono le tue ambizioni?

“Affronterò il CIV Superbike senza alcuna pressione ma con gradualità. Il primo anno se riuscissi a terminare il campionato con qualche top-5 sarebbe già un ottimo risultato poi però in futuro mi piacerebbe crescere, andare avanti. La mia speranza è diventare un giorno un pilota di riferimento del CIV Superbike come penso di esserlo stato in Supersport”.

Quando farai i primi test?

“Non abbiamo ancora definito il programma ma spero di andare a girare in febbraio a Valencia poi vedremo se sarà possibile farlo direttamente con la moto del CIV o con una mia Ducati da allenamento”.

