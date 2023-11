Superbike, Oettl da Ducati a Yamaha: correrà col team GMT94

Philipp Oettl correrà nel Mondiale Superbike anche nel 2024. Concluso il biennio sulla Ducati del team Go Eleven, l’anno prossimo lo vedremo in azione con la R1 del team GM94. Sostituirà Lorenzo Baldassarri, che non è stato confermato e che è ancora senza una sella.

Superbike, Oettl e Guyot felici della collaborazione

Oettl è contento di rimanere nella griglia SBK e di provare una nuova avventura: “Sono molto felice di unirmi al GMT94 per la stagione 2024. Christophe e il suo team lavorano ad altissimo livello da decenni e sono onorato di poter unirmi al team. Durante gli ultimi appuntamenti della stagione 2023 ho fatto un passo avanti e vorrei continuare così anche il prossimo anno. Certo, è un compito difficile, ma mi preparerò bene durante le vacanze invernali per essere pronto per i primi test. Non vedo l’ora di incontrare il team e iniziare a lavorare“.

Il team principal Christophe Guyot è convinto che con il pilota tedesco ci sia la possibilità di fare dei passi avanti rispetto all’ultima stagione non esaltante: “Vincitore di un Gran Premio in Moto3 e autore di 3 podi nella categoria, Philipp Oettl è arrivato nel campionato mondiale Supersport nel 2020. Dopo aver ottenuto 11 podi, ha raggiunto il campionato mondiale Superbike nel 2022. Nel 2023, ha dimostrato il suo velocità finendo 5° in Australia e 6 volte tra i primi 7. Speriamo di arrivare tra i primi 10, aiuteremo Philipp a raggiungere i suoi obiettivi come pilota“.

Baldassarri nel 2023 ha conquistato solo 20 punti e ha chiuso al diciottesimo posto della classifica generale. Con Philipp la squadra francese punta a fare molto meglio, sperando che lui si adatti abbastanza in fretta alla Yamaha R1.

Foto: WorldSBK