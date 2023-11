La Formula E al Misano World Circuit il 13 e 14 aprile 2024

Il sogno è diventato realtà. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha assegnato ufficialmente all’Emilia-Romagna la tappa italiana dell’ABB FIA Formula E World Championship. La notizia era nell’aria da un po’ ed oggi in Romagna si festeggia. Le due gare di Formula si correranno al Misano World Circuit sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. Sarà un evento straordinario in cui la tecnologia protagonista della mobilità sostenibile si sposa con un grande spettacolo sportivo.

Per altri i vertici della Formula E fra pochi giorni saranno protagonisti alla COP28 delle Nazioni Unite, dove inciteranno i leader dello sport mondiale a produrre il massimo degli sforzi per la sostenibilità ambientale della loro attività.

Il commento del Managing Director del Misano World Circuit Andrea Albani.

“Accogliamo la Formula E come una perla preziosa che arricchisce l’offerta di un territorio che esprime nel motorsport passioni forti, grandi competenze e solide ambizioni. In queste settimane abbiamo lavorato intensamente con Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Comune di Misano ed altri importanti enti […] per garantire le migliori condizioni ad un progetto di visione che possa godere del virtuoso sistema territoriale. È manifestazione di altissimo livello sportivo ed economico, che necessita di servizi di grande qualità e che guarda alla mobilità del futuro in termini di un modello industriale, di comunità più sostenibile nel solco di una transizione ecologica che ci vede tutti impegnati. Sarà uno spettacolo straordinario”.

La decima stagione del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E inizierà a Città del Messico sabato 13 gennaio 2024. Seguiranno le gare di Diriyah, Hyderabad, San Paolo, Tokyo, Misano, Monaco, Berlino, Shanghai, Portland e Londra.